Noel Gallagher imbarazzato dai fan al ristorante che iniziano a cantare Wonderwall degli Oasis

La star degli Oasis Noel Gallagher stava mangiando in un ristorante a Ibiza, dove è in vacanza con la famiglia, quando tutti gli altri commensali hanno iniziato a cantare il grande successo Wonderwall, generandogli un po' di sano imbarazzo. Il video ha iniziato a crescere in visualizzazioni e sui social è partita la gara alla condivisione.

Cosa è successo a Noel Gallagher nel ristorante a Ibiza

Noel Gallagher ha cercato di eludere gli sguardi dei turisti quando è partita la versione improvvisata di Wonderwall, mentre era in vacanza con la famiglia e stava mangiando in un ristorante. Il produttore e cantante è in vacanza a Ibiza e stava mangiando un boccone ad un tavolo all'aperto quando tutti gli altri commensali nel ristorante hanno iniziato a cantare il brano, con cui la sua band Oasis ha avuto successo nel 1995. Noel ha continuato a chiacchierare con la sua famiglia e si è guardato intorno con un sorriso schivo mentre le persone cantavano e battevano le mani al ritmo del colpo. Solo alla fine, si è congedato con un timido applauso.

Perché Wonderwall lo imbarazza: la distanza dal fratello Liam

Gli Oasis hanno pubblicato Wonderwall nel 1995 ed è stato un enorme successo, arrivando al numero due della classifica del Regno Unito. Noel e suo fratello Liam Gallagher, compagno di band negli Oasis, non si parlano da un bel po' di tempo e all'inizio di quest'anno lo stesso Liam ha dichiarato che non si vedevano da quasi un decennio. "È un peccato, vero?", ha aggiunto in un'intervista con la rivista Esquire, rivelando che si sono visti l'ultima volta a una partita di calcio. Il 23 settembre 2021 è uscito il documentario "Oasis Knebworth 1996", che ha celebrato il venticinquesimo anniversario della band, tra forti contrasti e apparenti riappacificazioni.