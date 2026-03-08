Nino Frassica e la battuta a Giovanna Botteri dopo il ‘caso Valeria Marini’: cosa ha detto alla giornalista Rai

Durante Sanremo Top, in onda il 7 marzo su Rai1, Nino Frassica ha fatto una battuta su Giovanna Botteri e sul suo aspetto fisico. Le parole del comico sulla giornalista Rai arrivano a pochi giorni dal ‘caso Valeria Marini’, quando la showgirl è scoppiata a piangere per una sua imitazione. Ecco cosa è successo.

Durante la prima puntata di Sanremo Top, in onda sabato 7 marzo su Rai1, Nino Frassica ha organizzato sul palco un piccolo quiz incentrato sulle canzoni di Sanremo. Tra i concorrenti un signore con un caschetto grigio chiario, gli occhiali e una giacca bianca. Nel presentarlo il comico ha detto: "Una signora anziana, Giovanna Botteri". "Non sono la giornalista Botteri, sono Gianfranco Padda, un cantautore", ha risposto lui tra le risate dei presenti e quelle di Carlo Conti conduttore.

Le parole di Frassica sono nate da una apparente somiglianza estetica tra il concorrente e Giovanna Botteri e arrivano a qualche giorno di distanza dal ‘caso Valeria Marini'. La showgirl era scoppiata in lacrime in diretta a La Volta Buona, arrabbiata per l'imitazione che il comico aveva fatto di lei durante la finale del Festival di Sanremo 2026. "È dispiaciuta che tu non l'abbia invitata. Ha scritto che recentemente ha fatto un'operazione alla bocca. Si è operata alle labbra ed è gonfiata", aveva detto a Carlo Conti parlando di Marini e proseguendo poi ironizzando così sull'intervento alle labbra.

In passato, a una simile battuta, la showgirl aveva reagito con una risata, mentre ora sembra non pensarla più allo stesso modo. Frassica le ha poi chiesto scusa pubblicamente. Botteri per il momento non ha reagito al commento ma è probabile che reagirà con ironia al commento.