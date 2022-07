Nikki Webster di Vite al limite si è sposata: ha perso 160 kg e ha una vita nuova Lo show che ha reso popolare nel mondo il dottor Nowzaradan ha fatto tornare il sorriso a Nikki Webster: ha perso 160 kg e oggi ha una vita nuova.

Nikki Webster è una delle protagoniste di Vite al limite (My 600-lb life), lo show che ha reso popolare nel mondo il dottor Nowzaradan, il chirurgo iraniano protagonista della trasmissione che accompagna i concorrenti nel delicato percorso del dimagrimento da una condizione patologica di obesità a una situazione più salutare rispetto al proprio peso.

Il percorso di Nikki Webster

Sono tante le storie che hanno appassionato gli spettatori di tutto il mondo; tante anche le storie finite male. Per fortuna, quella di Nikki Webster, è una storia a lieto fine. All'epoca, nel 2016, aveva 33 anni e pesava più di 290 chili. L'ossessione per il cibo la stava uccidendo e non è stato un percorso semplice perché dopo 12 mesi nella clinica, non è riuscita a perdere subito i chili sperati: 84 kg in un anno. Un risultato mediocre, considerato il suo peso iniziale. Poi il cambiamento nella stagione successiva. Oggi pesa 130 kg.

Nikki Webster oggi

Le nozze con il suo grande amore Marcus

Il dottor Younan Nowzaradan l'ha accompagnata passo dopo passo in questo incredibile cambiamento che, alla fine, le ha portato un lieto fine dei più dolci. Al suo fianco, infatti, c'è sempre stato il suo amore di sempre Marcus, non l'ha mai persa, non l'ha mai abbandonata. Due anni dopo la fine del programma, e dello stesso trattamento, Marcus ha chiesto la sua mano: oggi sono marito e moglie. Nikki Webster aveva già raccontato il motivo per cui aveva deciso di dimagrire, non è stato certo solamente per il matrimonio:

L'ho fatto per me stessa, perché il cibo stava diventando una dipendenza che lentamente mi stava uccidendo.

Il percorso è perenne. Nikki Webster oggi è una persona nuova, ma deve proseguire a fare attenzione con il cibo, come tutti quelli che subiscono un intervento delicato come quello del bypass gastrico. La strada è lunga, ma il ricordo di quei momenti terribili è già lontano.