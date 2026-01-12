Nikki Glaser massacra DiCaprio ai Golden Globes: “Hai fatto tutto prima che la tua ragazza compisse 30 anni”

La cerimonia dei Golden Globes 2026 ha avuto il suo momento più scomodo e memorabile in apertura, come di consueto. Anche quest'anno Nikki Glaser, dal palco del Beverly Hilton di Los Angeles, ha fatto una serie di battute molto taglienti nei confronti delle tantissime star di Hollywood presenti. Ha preso di mira la Warner Bros e l'industria, ma ha focalizzato la sua attenzione soprattutto sugli attori più grandi in sala, tra questi Leonardo DiCaprio. Con lui, la Glaser non ha avuto pietà.

L'attacco frontale che ha fatto ridere tutta la sala

"Leonardo DiCaprio è qui per un chignon dopo l'altro!" ha esordito la comica, riferendosi all'acconciatura dell'attore. Ma era solo l'antipasto. Dopo aver tessuto le lodi della sua performance in Una battaglia dopo l'altra, Glaser ha sferrato il colpo che ha fatto ridere tutto: "Che carriera hai avuto. Innumerevoli interpretazioni iconiche, hai lavorato con tutti i grandi registi, hai vinto tre Golden Globe e un Oscar. E la cosa più impressionante è che sei riuscito a realizzare tutto questo prima che la tua ragazza compisse 30 anni".

La telecamera ha inquadrato DiCaprio, 51 anni, che ha risposto con un sorriso nervoso mentre la sala esplodeva in una risata liberatoria. Il riferimento alla sua attuale compagna, la modella italiana Vittoria Ceretti di 27 anni, era chiaro a tutti. Come il pattern che ha caratterizzato la sua vita sentimentale, cioè avere relazioni con partnere sempre molto più giovani di lui.

"Apriti, amico: non sappiamo nient'altro di te"

Ma Nikki Glaser non aveva finito. Dopo una finta scusa – "Leo, scusami se ho fatto quella battuta, è di bassa lega!" – è passata all'affondo successivo, quello che ha rivelato il vero problema di DiCaprio, la sua incredibile riservatezza.

DiCaprio sorride al monologo di Nikki Glaser

"Ho cercato di non farlo, non sappiamo altro di te, amico. Non c'è nient'altro! Apriti! Dico sul serio. Ho cercato, ho cercato." La frustrazione della comica ha toccato un nervo scoperto: in oltre trent'anni di carriera al vertice di Hollywood, DiCaprio è riuscito nell'impresa di rimanere praticamente sconosciuto come persona.

Il mistero dell'uomo dietro l'icona

L'ultimo colpo è arrivato con una rivelazione imbarazzante: "L'intervista più approfondita che hai rilasciato è stata sulla rivista Teen Beat nel 1991. Il tuo cibo preferito è ancora ‘Pasta, pasta e ancora pasta?'". DiCaprio, invece di fingere indifferenza, ha annuito sorridendo e ha puntato l'indice verso Glaser, confermando che quella dichiarazione – rilasciata quando aveva vent'anni – è ancora valida. Trent'anni dopo.