Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos per colpa di Trump: le tensioni in Venezuela gli impediscono di tornare

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti bloccati a St. Barts per le restrizioni aeree dopo l’attacco USA in Venezuela. L’attore ha saltato la premiazione al Palm Springs Film Festival, ospite sullo yacht di Bezos.

Leonardo DiCaprio è in quella che possiamo definire una situazione paradossale, al limite del grottesco: bloccato sullo yacht di lusso di Jeff Bezos nei Caraibi, impossibilitato a rientrare negli Stati Uniti. Potrebbe essere il soggetto per uno dei suoi film, sono invece le conseguenze dirette delle tensioni geopolitiche scatenate dall'intervento militare americano in Venezuela.

Le vacanze di lusso "rovinate" da Trump

DiCaprio si trovava a St. Barts per festeggiare il nuovo anno insieme alla fidanzata Vittoria Ceretti e a un gruppo di amici d'eccezione. Tra gli ospiti della sua compagnia, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la compagna Lauren Sanchez, che hanno messo a disposizione il loro yacht per quelle che dovevano essere vacanze da sogno tra acque cristalline e tramonti caraibici. Le foto dei giorni scorsi raccontavano l'atmosfera rilassata di una comitiva che si godeva il sole tropicale, lontana dai riflettori hollywoodiani. Nessuno poteva immaginare che quella parentesi di relax si sarebbe trasformata in un'attesa forzata, con gli spazi aerei chiusi e i voli cancellati.

Il premio che non potrà ritirare

L'imprevisto ha conseguenze concrete sull'agenda dell'attore. DiCaprio avrebbe dovuto presenziare al Gala di Premiazione del Palm Springs International Film Festival nei prossimi giorni, dove era atteso per ricevere il Desert Palm Achievement Award. Il riconoscimento celebra la sua interpretazione in "One Battle After Another", l'ultimo lavoro che consolida ulteriormente la sua carriera costellata di successi.

"Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona a causa di impreviste interruzioni dei voli e restrizioni dello spazio aereo", ha comunicato un portavoce del Festival. Una dichiarazione che conferma come le conseguenze dell'operazione militare in Venezuela si stiano ripercuotendo non solo nel mondo politico ma, a questo punto, anche a quello dello spettacolo e del gossip.