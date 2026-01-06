Natalie Portman come DiCaprio, bloccata ai Caraibi dopo l’attacco di Trump al Venezuela: “Non può rientrare”

Come Leonardo DiCaprio, anche Natalie Portman è rimasta bloccata nell’esclusiva isola di St. Barths dopo l’attacco di Donald Trump al Venezuela. Lo spazio aereo è stato chiuso e in seguito alla situazione l’attrice non potrà presenziare a “importanti impegni lavorativi”.

Continuano ad aumentare il numero di celebrità rimaste bloccate nei Caraibi dopo l'attacco di Donald Trump al Venezuela e la conseguente cattura del presidente Nicolas Maduro. Dopo Leonardo DiCaprio e la compagna Vittoria Ceretti, stando a quanto racconta PageSix, anche Natalie Portman e Mike Tyson sarebbero rimasti bloccati nell'esclusiva isola di St. Barts.

In seguito all'attacco di Trump al Venezuela, il Segretario dei trasporti americano ha chiuso lo spazio aereo intorno ad alcuni paesi, come Cuba, Giamaica, Haiti, Repubblica Dominicana e Trinidad e Tobago. Di conseguenza, tutti i voli e i jet privati che avrebbero dovuto riportare a casa le star sono stati sospesi. Nella giornata di sabato 3 gennaio, nessun volo ha infatti sorvolato il Venezuela, che dista solamente circa 7 miglia (poco più di 11 chilometri) dai paesi caraibici.

Al momento non si hanno informazioni sulle loro sorti e sarebbero ancora bloccati nell'esclusiva isola di St. Barths, dove si trovavano per trascorrere le vacanze. Natalie Portman, fa sapere il sito americano, ha "molti impegni lavorativi a cui tornare questa settimana", compresi Golden Globes, per i quali è stata candidata. Una sorte simile è toccata a Leonardo DiCaprio, che si trovava sull'esclusiva isola per festeggiare il Capodanno insieme alla compagna Vittoria Ceretti, a bordo dello yacht di Jeff Bezos. In seguito a quanto accaduto in Venezuela e al blocco di ogni tipo di trasporto, l'attore non potrà presenziare al Gala di Premiazione del Palm Springs International Film Festival nei prossimi giorni, dove era atteso per ricevere il Desert Palm Achievement Award. Il riconoscimento celebra la sua interpretazione in "One Battle After Another", l'ultimo lavoro che consolida ulteriormente la sua carriera costellata di successi.