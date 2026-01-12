Scoppia un incendio nella sala stampa ai Golden Globes a causa del caffè bollente

Durante la cerimonia dei Golden Globes di domenica 11 gennaio, è scoppiato un piccolo incendio nel backstage allestito al Beverly Hilton. L’incidente si è risolto in poco tempo, ma il tutto è avvenuto a causa del caffè bollente.

Nella serata di domenica 11 gennaio si è tenuto uno degli eventi più attesi dello spettacolo americano, la premiazione dei Golden Globes nell'iconico salone del Beverly Hilton. Una parata di star si è presentata alla cerimonia, ma se a favore di camera sembrava tutto perfetto, dietro le quinte stava per consumarsi un inconveniente non da poco: nella sala sul retro è scoppiato un incendio.

L'incendio a causa di un caffè bollente

Si trattava della sala stampa, dove era stata allestita anche una postazione dove i presenti potessero rifocillarsi bevendo caffè o altre bevande nel corso della serata. Ed è proprio a causa del caffè bollente che è scoppiato un piccolo incendio. Uno dei camerieri dell'hotel, infatti, ha rovesciato in volontariamente il liquido caldo su un tappeto che, quindi, ha preso fuoco, seppur per un breve istante. A raccontarlo è un giornalista di The Hollywood Reporter che scrive: "Il tappeto ha preso fuoco e il fumo si è alzato intorno alle tende. Fortunatamente, l'hanno spento rapidamente. Accidenti". In un video diffuso sui social, infatti, si vede il personale dell'albergo che cerca in tutti i modi di arginare l'incendio, aprendo bottiglie d'acqua e allontanando tutto ciò che potesse essere infiammabile dal luogo in cui era caduto il caffè bollente. Il tutto si sarebbe verificato nel pieno della cerimonia, mentre le star si Hollywoodan calcavano il palcoscenico per annunciare i premi e ritirare uno dei riconoscimenti più ambiti per le celebrità.

Tralasciando questo piccolo inconveniente, tanti sono stati i momenti goliardici durante la premiazione, dall'apertura della presentatrice Nikki Glaser che nel suo monologo non ha risparmiato nessuno, nemmeno Leonardo DiCaprio seduto in sala ad applaudirla, o Macaulay Culkin che ha ironizzato sul fatto che, l'ultima volta in cui era stato alla cerimonia dei Golden Globes era solo un bambino, sottolineando: "So che fa strano, ma esisto tutto l'anno, non solo nel periodo natalizio" scherzando sulla notorietà di Mamma ho perso l'aereo.