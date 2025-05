video suggerito

Nicoletta Romanoff e il dolore per il fratello scomparso: "Non riesco più a distinguere tra te e il cielo" Attraverso un post condiviso su Instagram, Nicoletta Romanoff è tornata a parlare della perdita di suo fratello. L'attrice ha anche parlato di un'esperienza spirituale che ha vissuto insieme a sua madre: "In questo giorno, abbiamo ricevuto un dono dal nostro cielo condiviso".

A cura di Sara Leombruno

Nicoletta Romanoff aveva parlato del dolore per la perdita di suo fratello Enzo già in passato, raccontando che, da quando è scomparso, è andata via anche una parte di lei. L'attrice, lanciata da Gabriele Muccino con il film Ricordati di me, attraverso un post su Instagram è tornata sull'argomento, dedicandogli pensieri carichi di emozione che ha racchiuso in forma estesa anche in un libro: "Non riesco più a distinguere tra te e il Cielo".

Nicoletta Romanoff ricorda il fratello scomparso

Attraverso un post condiviso su Instagram, Nicoletta ha voluto ricordare suo fratello. L'attrice 45enne ha scritto un libro sulla sua storia: "Non riesco più a distinguere tra te e il Cielo… Questo è il primo 26 maggio condiviso con tutte le persone che hanno letto il mio libro, imparando a conoscere mio fratello e la nostra storia". Romanoff ha anche parlato di un'esperienza spirituale che ha vissuto di recente insieme a sua madre: "In questo giorno la mia mamma ed io abbiamo ricevuto un dono dal nostro cielo condiviso. Abbiamo attraversato la Porta Santa con tantissimi bambini in festa per questo Giubileo della Speranza! La Pietà di Michelangelo ci ha accolte manifestando tutta la Misericordia di Dio verso il dolore di una perdita così significativa. Tutto è possibile a Dio", le parole.

Infine, un invito ai suoi followers a rivolgere una preghiera verso Enzo: "Una preghiera per mio fratello Enzo – Manfredi ora anche un po’ di tutti coloro che hanno letto il mio libro".

"Con mio fratello morì una parte di me"

Poche settimane fa, l'attrice ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui parlò del suo passato, della sua vita personale nella quale non sono mancati i dolori. Su tutti, appunto, quello del lutto: "Con mio fratello morì una parte di me", ha confessato. Eppure, Nicoletta è stata capace di trasformare questo vuoto in motore creativo. "Nel libro ‘Come sono diventata me', racconto quel giorno in cui la parte migliore di Nicoletta andò via con lui", ha spiegato in riferimento all'autobiografia dove ha trovato il coraggio di mettere nero su bianco il suo dolore. E ancora: "Quando litigavamo, poi ci scrivevamo lunghe lettere per fare pace, e le lettere non sono scritte in posta, le ho conservate tutte. Sono complicata".