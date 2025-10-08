Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi in sedia a rotelle: “Con le cure di mia moglie Mara Venier sono rinato”

Dopo mesi passati in sedia a rotelle a causa di un’ernia al disco, Nicola Carraro sta meglio ed è tornato a camminare. Sul suo profilo Instagram, il marito di Mara Venier ha pubblicato un video in cui è in piedi e sale le scale di casa: “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere”.

Nicola Carraro sta meglio ed è tornato a camminare. Dopo i mesi passati in sedia a rotelle a causa di un'ernia al disco, l'ex produttore cinematografico e marito di Mara Venier si è mostrato in piedi mentre sale le scale di casa. "Le cure di mia moglie e l'aria di Roma mi hanno fatto rinascere", ha scritto ad accompagnare le immagini. Negli scorsi mesi la conduttrice di Domenica In era apparsa preoccupata per la sua salute, spiegando che il marito era stato in "pericolo di vita".

Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi in sedia a rotelle

Sul suo profilo Instagram, Nicola Carraro ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Se negli scorsi mesi si era mostrato in sedia a rotelle e aveva trascorso settimane in ospedale a causa di un'ernia al disco, ora l'ex produttore cinematografico sembra essersi ripreso. Nel video condiviso torna a camminare e sale le scale di casa senza aiuto. "È cambiato tutto, salgo persino le scale. Molto bene", dice mentre si appoggia al corrimano e lentamente sale i gradini. "Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere ", ha scritto ad accompagnare le immagini. Tantissimi i commenti ricevuti sotto al post, anche da parte di colleghi e amici come Simona Ventura e Alberto Matano, che si congratulavano per i progressi raggiunti.

I problemi di salute di Carraro e la preoccupazione di Mara Venier

Negli scorsi mesi era stato lo stesso Nicola Carraro a raccontare cosa stava succedendo al suo corpo: sui social si era mostrato in sedia a rotelle per la prima volta, spiegando di essere stato colpito da una "combinazione micidiale di ernia al disco e polmoni". Nonostante un primo miglioramento, l'ex produttore era poi stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove aveva passato alcune settimane. La moglie Mara Venier aveva pubblicato e poi cancellato una foto, sotto la quale aveva scritto: "Dopo 3 settimane torniamo a casa". E sempre la conduttrice aveva spiegato di star vivendo "mesi difficili" perché il marito, per tre giorni, era stato "in pericolo di vita".