Nessuna rivalità tra Ballando e Tu sì que vales, Milly Carlucci: “Sono stata a pranzo con Maria De Filippi”

Non esiste alcuna competizione tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Ad assicurarlo è quest’ultima, che svela di avere recentemente pranzato con la collega.

La sfida del sabato sera tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle esisterebbe solo sulla carta. Ad assicurarlo è Milly Carlucci, che sostiene non ci sia alcuna competizione in corso con Maria De Filippi, volto di punta di Canale5 e dello show del sabato sera proposto dalla rete e, fino a oggi, risultato vincente nella competizione diretta. Milly rivela che il rapporto con Maria non sarebbe in alcun modo problematico. Al contrario, le due si sarebbero recentemente viste a pranzo, un incontro che avrebbe confermato la reciproca stima.

Milly Carlucci e il rapporto con Maria De Filippi

“Non esiste una competizione tra noi. Entrambe giochiamo per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non solo sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le aziende. Inoltre, nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme”, ha rivelato Carlucci in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, confermando che il legame con la collega di Canale5 sarebbe basato su una sincera stima reciproca. Del resto, che De Filippi fosse umanamente vicina ad alcuni tra i più noti volti Rai è evidente da tempo. Lo dimostra anche la scelta di partecipare a Belve, il programma condotto dall’amica Francesca Fagnani in onda ogni martedì su Rai2.

Tu sì que vales continua a vincere la sfida contro Ballando

Il fatto che tra le due conduttrici non esista rivalità non cancella però la sfida del sabato sera, che vede Rai1 contrapposta a Canale5. Una sfida che, per il momento, ha visto trionfare settimana dopo settimana lo show guidato da De Filippi, affiancata da una squadra di giudici composta, oltre che da lei, anche da Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Il divario tra le due trasmissioni continua a essere ampio, con lo show dell’ammiraglia Mediaset che ha conquistato il primato in ognuno degli scontri andati in onda fino a oggi.