Ascolti tv 8 novembre: chi vince tra Ballando Con Le Stelle e Tu Si Que Vales, Affari Tuoi sfida ancora La Ruota

Gli ascolti tv di sabato 8 novembre. In prima serata lo scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, in onda su Rai 1 e Canale5. In access prime time, invece, prosegue la sfida tra Gerry scotti e Stefano De Martino con La Ruota Della Fortuna e Affari Tuoi.

A occupare la sfida degli ascolti tv nella prima serata di sabato 8 novembre 2025 lo scontro tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Rai1 e Canale5 hanno trasmesso anche ieri sera i loro ‘cavalli di battaglia' del sabato sera, iniziati con l'omaggio a Peppe Vessicchio, morto ieri a causa di una polmonite interstiziale all'età di 69 anni. I riflettori restano puntati anche sullo scontro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, protagonisti dell'access prime time delle principali reti televisive con Affari tuoi e La ruota della fortuna.

Il talent show condotto da Milly Carlucci che, nonostante gli infortuni e i drammatici imprevisti, prosegue la messa in onda riscuotendo successo, ha registrato ieri sera 2.867.000 spettatori pari al 23.7% di share. La conduttrice ha annunciato che nella prossima settimana tornerà una delle protagoniste dello show, Andrea Delogu, assente da due settimane a causa della morte prematura del fratello che ha perso la vita in un incidente stradale. Lo show di Rai 1 non supera però Tu si que vales che ha registrato invece 3.948.000 spettatori con uno share del 27%.

Le altre reti televisive hanno offerto programmi di intrattenimento, informazione e film: su Rai 2 SWAT ha tenuto davanti al video 703.000 spettatori pari al 4.1% di share, Cento e oltre. Puccini e noi su Rai3 ha totalizzato 257.000 spettatori e l’1.5% di share. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo – Il mare dei mostri su Italia1 ha segnato 706.000 spettatori (4.2%). The Bourne Identity su Rete4 ha registrato 579.000 spettatori (3.7%). In altre parole su La7 ha intrattenuto invece 1.150.000 spettatori con il 6.4% di share.

La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Sul fronte access prime time, nella serata di sabato 8 novembre 2025, si è consumato l'ennesimo scontro tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, che hanno chiuso le puntate di ieri sera con qualche minuto di anticipo rispetto al solito. La ruota della Fortuna cala registrando 4.673.000 spettatori e il 25.6% di share, mentre Affari Tuoi totalizza 4.115.000 spettatori pari al 22.6% di share.