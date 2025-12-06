La proposta di Gemma Galgani a Paolo Bonolis: “Vieni a Uomini e Donne, ci sono io”, la reazione del conduttore

Gemma Galgani ha fatto irruzione nello studio di Tu sì que vales, mentre si stavano esibendo Maria De Filippi e Francesca Fagnani. La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è scatenata nella danza, poi ha rivolto un invito a Paolo Bonolis.

La finale di Tu sì que vales, trasmessa sabato 6 dicembre, si è aperta all'insegna della lip-sync battle. Tra gli ospiti anche Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di Belve ha voluto duettare con Maria De Filippi, che è stata ospite ogni settimana nel suo programma: "Non la vedo da martedì, vorrei esibirmi con Cattivik". Ma durante l'esibizione nei panni di Sabrina Salerno e Jo Squillo ha fatto irruzione in studio Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine.

Maria De Filippi e Francesca Fagnani si sono cimentate nell'imitazione di Sabrina Salerno e Jo Squillo. Si sono esibite nel brano "Siamo donne". Mentre la giurata di Tu sì que vales era dietro le quinte per prepararsi e indossare una parrucca bruna per interpretare Sabrina Salerno, è arrivata la battuta lapidaria di Sabrina Ferilli: "Ti hanno messo le protesi al seno? Se non ci sono, non puoi interpretare Sabrina Salerno".

Maria De Filippi ha interpretato Sabrina Salerno, ricorrendo a trucco e parrucco. Francesca Fagnani non ha praticamente fatto nulla per trasformarsi in Jo Squillo. Ma il vero colpo di scena è avvenuto durante la loro esibizione. A sorpresa, infatti, Gemma Galgani ha fatto irruzione in studio. La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è scatenata nella danza mentre Sabrina Ferilli la osservava sconvolta. Il pubblico l'ha acclamata ripetendo il suo nome, mentre lei ringraziava Maria De Filippi per l'opportunità che le ha dato.

Gemma Galgani si è illuminata quando ha visto Paolo Bonolis. Così, Maria De Filippi glielo ha presentato. La dama del Trono Over ha colto l'occasione per rivolgere un invito al conduttore: "La stavamo aspettando a Uomini e Donne". Pronta la risposta del conduttore: "Basta donne io". Ma Gemma non si è arresa: "A Uomini e Donne ci sono io. Una volta tu, Maria, sei andata da lui ospite e aveva detto che sarebbe venuto". Bonolis ha concluso: "Andiamo direttamente a Temptation Island" e l'ha invitata a sedersi.