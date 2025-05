Nel cast di Bridgerton 4 arriva Gracie McGonigal, la sua storia: l’anomalia congenita e il sogno di fare l’attrice

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Tra le new entry di Bridgerton 4 anche Gracie McGonigal. Interpreterà Hazel, una giovane domestica. Una preziosa aggiunta all'attesissima quarta stagione della serie Netflix, con un personaggio che porterà una ventata di spensieratezza. McGonigal è la prima attrice con un'anomalia congenita a entrare nel cast di Bridgerton. La sua storia è quella di un sogno realizzato.

Gracie McGonigal, la storia dell'attrice di Bridgerton 4

Gracie McGonigal ha 23 anni. Quando ne aveva 18, la sua storia finì sui giornali britannici. L'attrice ha un'anomalia congenita al braccio sinistro. L'arto si ferma sotto il gomito. Nel 2020 ricevette un braccio bionico, che gli permetteva di muovere il braccio sinistro proprio come quello destro. Fu un momento importante per lei. In un'intervista rilasciata a Metro disse che sperava che questo passo avanti le desse una possibilità in più di realizzare il suo sogno di diventare un'attrice. Un amore, quello per il teatro, che la accompagna sin da bambina. Il suo obiettivo erano i musical. Un sogno che è riuscita a realizzare. E oggi la ritroviamo sul set di una delle serie più amate di Netflix. A Metro, nel 2020, spiegò:

Avere questa anomalia congenita non è doloroso per me, ma è stata una grossa parte della mia vita. Giusto o sbagliato che sia, è la prima cosa che le persone notano di me. Come attrice è un problema, perché vorrei che le persone mi notassero per il mio lavoro.

Gracie McGonigal raccontò anche di essere riuscita a rendersi indipendente, imparando a fare tutto con una sola mano. Poi aggiunse: "Quando avevo 13 anni, ho iniziato a vedere come mancasse una rappresentazione della disabilità nel cinema, in tv e a teatro. Le cose adesso stanno andando meglio e gli attori con disabilità vengono scelti per lavorare in serie TV e cose simili, ma spesso i loro ruoli hanno a che fare con la loro disabilità. Dobbiamo andare oltre questo".

Gracie McGonigal interpreta Hazel, una giovane domestica

Gracie McGonigal, secondo quanto riporta RadioTimes, interpreterà Hazel, una giovane domestica che ha affrontato tante difficoltà, ma che non ha mai perso la sua vitalità. È una ragazza piena di energia e che fa amicizia facilmente. La quarta stagione di Bridgerton lascerà più spazio al racconto della vita dei domestici.