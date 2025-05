Bridgerton rinnovato per la quinta e sesta stagione, la quarta con Benedict protagonista arriva nel 2026

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

L'universo di Shonda Rhimes su Netflix si allarga sempre di più, la piattaforma ha annunciato il rinnovo della quinta e sesta stagione di Bridgerton. È una delle serie più seguite del colosso streaming, ma i fan sono ancora in attesa della quarta stagione con protagonista Benedict Bridgerton che arriverà nel 2026, come comunicato anche sui social.

La quarta stagione con Benedict protagonista arriva nel 2026

Sebbene le riprese della quarta stagione siano già iniziate lo scorso anno, i fan della serie dovranno ancora aspettare per poter vedere come si evolverà la storia del secondogenito della famiglia Bridgerton, tra gli scapoli più ambiti della platea nobiliare londinese, che pare abbia trovato una dama pronta a rapirgli il cuore. Come preannunciato, ad affiancare Luke Thompson in questa stagione sarà l'attrice Yerin Ha, che compare nell'ultimo trailer diffuso dalla piattaforma. L'ordine dei romanzi scritti da Julia Quinn è stato modificato per esigenze narrative e, infatti, il turno del romantico e bohemien Benedict arriva dopo aver lasciato spazio al racconto dell'amore tra gli altri fratelli, l'ultimo Colin che ha trovato in Penelope la donna della sua vita, accettando che lei fosse Lady Whistledown.

Il rinnovo della quinta e sesta stagione di Bridgerton

Nel frattempo, altra notizia che renderà felici gli appassionati, sarà quella del rinnovo di una quinta e una sesta stagione della serie, superando così anche il numero di produzioni che Shondaland aveva previsto per Netflix. Inizialmente, infatti, la nota casa di produzione di Shonda Rhimes aveva firmato per almeno otto titoli, ma con Queen Charlotte prequel di Bridgerton, Inventing Anna e The Residence, che si aggiungono anche alle serie previste per la saga, le produzioni salgono di numero. Il quinto e sesto capitolo dovrebbero avere come protagoniste, dopo ben tre uomini, altre due donne della famiglia Bridgerton, dopo l'esordio di Daphne. Sarebbe, quindi, il turno di Francesca, per la quale si era pensato ad una svolta Lgbtq+ e di Eloise, la cui storia anche nei romanzi, pare essere piuttosto tormentata. Non resta che aspettare qualche dettaglio in più, in attesa dei nuovi episodi.