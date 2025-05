video suggerito

Nek scopre che sua figlia è fidanzata: "Sono l'ultimo a sapere le cose. Fan**lo tu e lui" Nek ha scoperto che sua figlia Beatrice è fidanzata. Il cantante ha condiviso il video della sua reazione mentre riceveva la notizia, mostrandosi irritato per una battuta della ragazzina sulle possibili nozze con la sua dolce metà: "Sì, fan**lo tu e lui".

Nek si è reso conto che sua figlia Beatrice sta crescendo e deve accettare che nel suo cuore c'è spazio per nuovi amori. Così, condividendo sui social un video in cui l'adolescente gli confessa di essersi fidanzata, chiede supporto ai suoi follower: "Quanti papà si trovano nella mia situazione?" Nel filmato, oltre a mascherare in modo maldestro la sua reazione di stupore, appare irritato per essere stato "l'ultimo a scoprire le cose", consapevole che sua moglie Patrizia Vacondio fosse già a conoscenza della notizia.

La figlia di Nek confessa di essere fidanzata: la reazione del cantante

Beatrice ha filmato di nascosto il momento in cui ha confessato a suo padre di avere una relazione sentimentale. Prima di dargli la notizia, però, si è voluta accertare che fosse "nel mood giusto". "Ti ricordi quando la mamma ti aveva detto che mi piaceva un ragazzo? In pratica io e questo ragazzo ci siamo messi insieme" ha esordito. Nek, dopo un lungo momento di silenzio, ha subito chiesto quando fosse successo. "Noi stiamo insieme da una settimana e mezzo. La mamma lo sa. Lo ha già approvato" ha risposto la ragazzina, spiegando che voleva aspettare che la cosa diventasse ufficiale prima di parlarne con il genitore. "Cosa aspettavate a dirmelo? Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose" è stata la lamentela dell'artista. Poco dopo, ha iniziato a raccogliere informazioni sul suo conto.

"L'ho visto solo una volta, ma era nascosto. È un bravo ragazzo? Vorrei vedere se non lo fosse" ha commentato nervosamente il cantante. Non ha voluto neanche prendere in considerazione l'ipotesi di conoscerlo: "Aspettavate un altro po' a dirmelo? Quando ti sposerai lo verrò a sapere all'ultimo momento?". Beatrice ha quindi scherzato: "Secondo me siamo vicini…" Ma la battuta non è stata presa bene: "Sì, fanc**o tu e lui".

Nek su sua figlia Beatrice: "Sono un padre ansioso"

In un'intervista di diversi anni fa, Nek aveva ammesso di essere un padre molto ansioso. Beatrice, nata dall'amore con Patrizia Vacondio, è arrivata nel 2010: "Il vero rock'n'roll è diventare genitori", diceva commentando la sua paternità. Quando sua figlia aveva appena sei anni era molto gelosa di lui: "Non ama condividermi. Quando l'accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo".