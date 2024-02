Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek e madre di Martina e Beatrice Patrizia Vacondio, moglie di Nek e madre di Martina e Beatrice, è nata nel 1973 a Sassuolo, stessa città del marito. Recentemente la coppia ha festeggiato 23 anni insieme: dopo il matrimonio nel 2006, è nata Beatrice, nel 2010, una sorella per Martina, primogenita di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, nome d'arte di Filippo Neviani, dal 2006, ma la loro storia dura da 23 anni. Insieme hanno una figlia, Beatrice, nata nel 2011. Lei, prima di accoglierla, era già mamma di Martina, nata da una precedente relazione. Nata nel 1973 a Sassuolo, non si conosce la sua occupazione. Il matrimonio con Nek procede a gonfie vele dopo aver superato un momento di difficoltà scatenato da un "cedimento" sentimentale del cantante.

Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek

Patrizia Vacondio è nata nel 1973 a Sassuolo, nella stessa città d'origine del cantante. È mamma di Martina, nata da una precedente relazione, e Beatrice Neviani, venuta al mondo dall'amore con Nek. Non si conosce la sua occupazione: è, ad ogni modo, una persona lontana dal mondo dello spettatolo. Su Instagram (il cui nome è patriziavacondio) è molto attiva: condivide scatti di sé, della sua vita e numerose fotografie con il marito. Presenti anche numerosi post dedicati al pilates, attività che sembrerebbe praticare con frequenza.

La storia d'amore, i tradimenti e infine il matrimonio

Nek e Patrizia Vacondio hanno festeggiato lo scorso anno 23 anni insieme. Si sono sposati nel 2006 dopo 10 anni di fidanzamento. La loro lunga storia d'amore in passato è stata segnata da alcuni momenti di crisi, uno scatenato da un tradimento. Lui raccontò tutto alla moglie e a Vanity Fair specificò: "Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra". Si conobbero in un parcheggio di un pub, raccontò lui nella stessa intervista: "I fari della macchina hanno illuminato un paio di gambe, e salendo c’erano questi occhi scuri. Già la conoscevo di vista. Che sbandata". Ha dedicato a lei la canzone "Fatti avanti amore".

Nek con la moglie Patrizia Vacondio

La figlia nata dal matrimonio, Beatrice, e Martina

Nek e Patrizia Vacondio hanno coronato il loro matrimonio con la nascita di Beatrice, nata nel 2010. "Il vero rock'n'roll è diventare genitori" disse lui ammettendo di essere un papà ansioso. Con loro vive anche Martina, figlia di Patrizia Vacondio nata nel 1996 da una precedente relazione, e con la quale il cantante ha uno splendido rapporto, proprio come se fossero padre e figlia. Martina, assieme al cognome del padre biologico, utilizza anche il cognome di Nek (Neviani): su Instagram, infatti, si chiama Martina Imarisio Neviani, ma il suo profilo è privato.