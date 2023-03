Nadia Rinaldi: “Dopo la riduzione del seno si è riaperta la cicatrice, ho rischiato la setticemia” L’attrice racconta a Storie Italiane l’esperienza di un intervento di riduzione del seno che ha rischiato tragiche conseguenze. “Dopo aver perso 80 chili mi hanno ridotto il seno, ma è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io, dallo specchio, vedevo addirittura le protesi”.

A cura di Giulia Turco

Nadia Rinaldi si racconta a Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele. L’attrice, ex naufraga all’Isola dei Famosi, ha parlato per la prima volta della sua esperienza personale con la chirurgia che, purtroppo, si è rivelata tragica, nel caso di un intervento di riduzione del seno. In seguito ad un importante dimagrimento infatti, l’attrice nel 2014 decise di optare per una operazione che le ha causato il rischio di setticemia.

L'operazione di riduzione al seno

“Non l’ho mai raccontato perché non è una cosa piacevole”, anticipa Nadia Rinaldi in studio a Storie Italiane, dove è ospite nella puntata di giovedì 9 marzo. “Ho fatto un’addominoplastica in seguito ad un grosso dimagrimento. Avevo tanto seno e, dopo la perdita di peso, era rimasto svuotato, così è stato ridotto”, racconta. “Ma è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io, dallo specchio, vedevo addirittura le protesi. Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia”. La situazione dunque ha preso risvolti drammatici, mettendo lei e la sua famiglia in allarme. Dopo essere corsa in ospedale, le sono state tolte le protesi. “Sono stata un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta, perché non si potevano mettere a causa dell’infezione in atto. Non voglio dire che si sia stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica”.

Il dimagrimento e l'intervento di bypass gastrico

Approdata nel mondo dello spettacolo giovanissima, Nadia Rinaldi si è sempre contraddistinta per le sue forme generose. Il peso tuttavia ha iniziato a tramutarsi in un problema di salute che, nel 2001 l’ha spinta a intraprendere un drastico percorso di dimagrimento. “Da 150 chili, sono arrivata a pesarne 67”, racconta l’attrice a Storie Italiane. Si è sottoposta ad un intervento di bypass intestinale e, negli anni successivi, ha chiesto aiuto ad un chirurgo per poter rimuovere la pelle in eccesso.