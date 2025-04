video suggerito

Multato l'autista di Elettra Lamborghini mentre registrano uno show, lei chiede lo sconto: "Chiudete un occhio" Sul profilo TikTok di Elettra Lamborghini è comparso un video che la mostra intenta a convincere la polizia a "chiudere un occhio" sulla multa al suo autista. Il siparietto si è verificato durante le registrazioni del nuovo show della conduttrice.

Sul profilo TikTok di Elettra Lamborghini è un comparso un video in cui viene riprese mentre cerca di convincere la polizia a "chiudere un occhio" sulla multa fatta al suo autista. Il siparietto è rimbalzato sui social, dove in tanti continuano a chiedersi come mai la cantante e conduttrice continuasse a chiamare "collega" l'agente.

Elettra Lamborghini alla polizia dopo la multa all'autista: "E lo sconto?"

"Hanno multato il nostro driver, il nostro nuovo programma promette benissimo". Ha scritto così la conduttrice a corredo di un video condiviso su TikTok. Nelle immagini si vede la polizia fermare l'autista di Elettra Lamborghini mentre registrano un programma. "Collega, chiuda un occhio dai" implora Lamborghini. "Ci ha fatto un multone, veramente" continua. E ancora: "Quanto ci ha fatto? 90,30 euro?". Agli agenti, poi, spiega che stanno registrando uno show e chiede: "Lo sconto?". In tanti nei commenti si sono domandati perché l'influencer continuasse a chiamare "collega" il poliziotto, divertiti anche dal fatto che stesse cercando di "farsi togliere una multa". "È una di noi" si legge nei messaggi sotto al filmato.

L'ignoto, il cast del reality di Rai2 condotto da Elettra Lamborghini: da Alessandro Matri a Soleil Sorge

In partenza su Rai2 a settembre, un nuovo programma "adventure game": in arrivo lo show intitolato L'ignoto. A condurre il reality, novità della stagione autunnale, sarà Elettra Lamborghini (inizialmente si ipotizzava la conduzione di Simona Ventura). Al fianco di Lamborghini ci sarà il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, nel cast ci sarà l'influencer Soleil Sorge, l'ex calciatore Alessandro Matri, la conduttrice Emanuela Folliero, il conduttore Pino Strabioli, l'imitatrice e volto di Striscia la Notizia Francesca Manzini e l'ex velina Costanza Caracciolo.