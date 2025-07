Morto René Kirby, attore nel film “Amore a prima svista”: aveva 70 anni ed era nato con la spina bifida

Morto René Kirby, attore noto per il suo ruolo nel film Amore a prima svista, aveva 70 anni. A comunicarlo, suo fratello Jon.Era stato ricoverato in ospedale per due mesi per problemi renali, vescicali ed esofagei, oltre a molteplici infezioni. Kirby era sopravvissuto a un cancro alla gola, ma aveva perso la capacità di parlare dopo l’asportazione della laringe. Era nato con la spina bifida, una patologia che causa scoliosi, paralisi alle gambe e difficoltà a camminare.

Rene Kirby in Amore a prima svista, Credit: 20th Century Fox

Morto René Kirby, attore noto per il suo ruolo nel film Amore a prima svista, aveva 70 anni. A comunicarlo, suo fratello Jon a Seven Days, quotidiano locale. È deceduto presso l'University of Vermont Medical Center, era stato ricoverato in ospedale per due mesi per problemi renali, vescicali ed esofagei, oltre a molteplici infezioni. Kirby era sopravvissuto a un cancro alla gola, ma aveva perso la capacità di parlare dopo l'asportazione della laringe.

René Kirby nato con la spina bifida, diceva: "Non sono un disabile"

René Kirby è nato con la spina bifida, una patologia che causa scoliosi, paralisi alle gambe e difficoltà a camminare. Oltre 30 centimetri in meno di parte inferiore della colonna vertebrale, che era staccata dal bacino, le sue gambe non si erano mai sviluppate e non riusciva a piegare le ginocchia, secondo il fratello Jon: "Aveva una forma a L e non riusciva proprio a stare disteso", ha spiegato. Talento del nuoto e dello sci, Kirby ha lavorato con IBM per 20 anni. "Camminare sulle mani è tutto ciò che ho sempre saputo", dichiarò a Seven Days in un'intervista del 2008, "non mi sono mai considerato disabile".

René Kirby nel film Amore a prima svista

Com'è stato scelto per ‘Amore a prima svista' da Peter Farelly

Mentre viveva nel Vermont, è stato notato da Peter Farelly mentre dirigeva Io, me e Irene nel 1999. Dopo il loro incontro, Farelly ha deciso di ingaggiarlo per Amore a prima vista, inserendolo nel cast con il personaggio di nome Walt al fianco di Gwyneth Paltrow e Jack Black. "Ha una gioia di vivere contagiosa ed è estremamente divertente", dichiarò Farrelly a Sally Pollak in un articolo del 2001 sul Burlington Free Press, "afferra il mondo e ci corre dietro". Dopo aver lavorato con Farelly, è stato scelto per il ruolo di Phil Rupp in Stuck on You (Fratelli per la pelle), che ha segnato la sua seconda collaborazione con i fratelli Farrelly nel 2003. Nel 2005, Kirby ha avuto un piccolo ruolo nella serie Carnivàle.

La famiglia di René Kirby: la madre e i sei fratelli

René era il secondo dei sette figli di Don e Janet Kirby, con i quali è cresciuto a Burlington, nell'Essex, e a South Burlington. Jon, il più giovane dei sette, ammirava Rene: "Mi ha semplicemente mostrato che non ci sono limiti a ciò che chiunque può fare", e, come amava dire ogni giorno, "Non devi alzarti in piedi per distinguerti". Il padre di René è morto tre anni fa. Sua madre e sei fratelli gli sopravvivono.