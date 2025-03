Morto Pierluigi Sangalli, disegnatore e fumettista di Braccio di Ferro e Geppo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Pierluigi Sangalli è morto all'età di 86 anni. Maestro del fumetto italiano, era famoso soprattutto per aver disegnato le storie a fumetti dell'edizione italiana di Braccio di Ferro e di Geppo. Si è spento ieri, giovedì 13 marzo, stando a quanto rivela Il Giorno che fa sapere che a dare la notizia della scomparsa è stata la figlia che negli ultimi anni lo aiutava nel suo lavoro.

La morte di Pierluigi Sangalli

Si è spento all'età di 86 anni, ieri, Pierluigi Sangalli. Fumettista, grafico e sceneggiatore italiano, c'è la sua firma dietro alle storie dei fumetti di Braccio di Ferro e Geppo, di cui è stato anche sceneggiatore. Luigi Bona, direttore del WOW Spazio Fumetto, lo ha ricordato con un post su Facebook: "Pierluigi, una delle migliori firme dell'editore Renato Bianconi, era nato a Monza nel 1938 e ha disegnato per quarant'anni personaggi di fumetti umoristici tra i più popolari in Italia e diffusi in tutta Europa. Alternandosi ad Alberico Motta e Sandro Dossi, ha lavorato su Soldino, Felix, Nonna Abelarda, Geppo, Braccio di Ferro e tanti altri eroi cari a generazioni di lettori". Ha poi fatto sapere che i funerali si terranno sabato, alle 15.30, alla Parrocchia di S.Anastasia a Villasanta (Monza).

In una delle ultime interviste: "Voglio essere ricordato come uno che faceva ridere"

In una delle ultime interviste rilasciate al quotidiano Il Giorno, Pierluigi Sangalli rivelò come avrebbe voluto essere ricordato. "Come uno che faceva ridere… il nostro lavoro, in fondo, era proprio quello… un lavoro molto divertente in cui non mi limitavo a disegnare, facevo anche le sceneggiature: forse ero ‘scemo’, ma quando trovavo una gag secondo me particolarmente divertente mi mettevo a ridere da solo", le parole.