Morto Jeff Machado, il corpo dell’attore brasiliano è stato ritrovato in un baule È stato ritrovato in un baule sepolto in casa il corpo di Jeff Machado, attore e giornalista brasiliano scomparso improvvisamente quattro mesi fa. Gli inquirenti stanno indagando sull’omicidio.

A cura di Ilaria Costabile

Jeff Machado, fonte Instagram

È stato trovato il corpo di Jeff Machado, l'attore e giornalista brasiliano, scomparso da Rio De Janeiro quattro mesi fa. Dopo estenuanti ricerche, gli investigatori hanno rinvenuto il cadavere del 44enne in un baule, nascosto due metri sotto terra in una zona della capitale del Brasile.

Chi era Jeff Machado, attore e giornalista

Machado, originario della parte Sud del Brasile, lavorava nel mondo della recitazione già da qualche anno, precedentemente aveva lavorato anche come giornalista, occupandosi di cronaca rosa, ma figurano tra le sue attività anche quella di produttore di contenuti video.

Lo scorso anno era stato sul set di una serie tv, Reis, in cui si raccontano le vicende racchiuse nella Bibbia cristiana e nella quale, come si evince anche da alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, interpretava un soldato filisteo. Sui social era solito pubblicare scatti del suo lavoro, shooting da modello e anche momenti della sua vita privata.

Jeff Machado sul set di Reis, fonte Instagram

La scomparsa e il ritrovamento del corpo

Quattro mesi fa, la scomparsa. Aveva lasciato la sua abitazione nella zona ovest di Rio De Janeiro, senza farvi più ritorno. L'ultima volta che ha avuto suo notizie è stato prima che si recasse ad un provino, poi silenzio per diversi giorni, finché insospettita a seguito di alcuni messaggi insoliti, ricevuti dal figlio, ha chiamato la polizia affinché potesse indagare sulla sua scomparsa. Gli agenti e altri membri della famiglia dell'attore hanno temuto gli fosse accaduto qualcosa quando sono stati ritrovati i suoi otto cani, non lontano da casa sua, e due di loro anche in fin di vita.

Un atteggiamento strano per Machado che, come si evince anche dal suo profilo Instagram, era particolarmente legato ai suoi animali. Il corpo del 44enne brasiliano è stato quindi trovato sotto il pavimento di un'abitazione, dove gli inquirenti credano possa essere avvenuto l'omicidio, secondo alcune fonti brasiliane pare che l'estrazione del baule abbia richiesto un tempo piuttosto lungo, circa nove ore, per poi arrivare alla terribile scoperta.