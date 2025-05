video suggerito

Morta Valeria Luzi a 43 anni, addio alla sceneggiatrice dopo una lunga malattia Morta a seguito di una lunga malattia la produttrice e sceneggiatrice. Il ricordo di Valeria Luzi nelle parole del sindaco di Ferrara e del marito Stefano Murioni e: “È stata un faro, una donna straordinaria”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cinema ed editoria in lutto per la morte di Valeria Luzi, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica morta all'età di 43 anni. La notizia è circolata nella mattinata di lunedì 19 maggio. Come riporta Il Messaggero, Luzi è morta nella serata di domenica 18 maggio all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara), dopo mesi in cui ha affrontato una grave malattia.

L'impegno di Valeria Luzi nel cinema

La sceneggiatrice, originaria di Roma, si era distinta nel corso della sua carriera con la società di produzione cinematografica Controluce Produzione, fondata insieme a suo marito, l'attore ferrarese Stefano Murioni. I due, uniti nella vita e nel lavoro, hanno collaborato anche alla scrittura e produzione di due film ("Oltre la bufera" e "Il soldato senza nome"), oltre ad aver dato vita alla filiera creativa Ferrara La Città del Cinema, di cui Valeria Luzi era diventata direttrice generale. Aveva inoltre fondato la scuola di cinema Blow-up Academy. Nel 2014 e 2015 con la casa Newton Compton aveva pubblicato i romanzi "Ti odio con tutto il cuore" e "Mi manchi troppo per dimenticarti".

Il ricordo di Stefano Murioni e del sindaco di Ferrara

Nelle ore successive alla sua morte l'ha ricordata pubblicamente proprio il marito Stefano Murioni, con queste parole: "È stata un faro, una donna straordinaria senza la quale molto di quello che oggi abbiamo e conosciamo non esisterebbe. L'ho amata e l'amo profondamente per la sua generosità, la sua dedizione al lavoro e la sua voglia di vivere rivendicata fino alla fine". Alle sue parole sono seguiti decine di messaggi di cordoglio per il lutto, anche a livello istituzionale. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri in una nota ha scritto: "Un dolore profondo quello che ha colpito la comunità ferrarese. Il lutto per Valeria Luzi, talento del settore cinematografico e anima creativa di Ferrara La Città del Cinema, coinvolge tutti, per il suo impegno professionale e personale nella nostra città insieme al marito Stefano Muroni. A lui e alla famiglia di Valeria rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze".