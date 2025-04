video suggerito

Morta suor Paola, all’anagrafe Rita D’Auria, tifosa laziale a Quelli che il calcio. Fazio: “Grazie per l’affetto” È morta suor Paola, all’anagrafe Rita D’Auria, aveva 77 anni. Personaggio molto conosciuto nel calcio e tra i tifosi della Lazio per la sua forte fede biancoceleste, è diventata famosa grazie alle sue apparizioni nella trasmissione domenica in Rai, Quelli che il calcio. Il ricordo di Fabio Fazio: “Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

È morta suor Paola, all'anagrafe Rita D'Auria, aveva 77 anni. Si è spenta a Roma. Personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio e tra i tifosi della Lazio per la sua forte fede biancoceleste, la religiosa è diventata famosa grazie alle sue apparizioni nella trasmissione domenica in Rai, Quelli che il calcio. Grazie alla sua notorietà ha portato sostegno ad attività ed iniziative benefiche e religiose attraverso l'associazione So.Spe, dedicando la sua vita al recupero dei ragazzi in difficoltà e dei detenuti. Fabio Fazio è stato al suo fianco, in collegamento, negli anni in Rai e l'ha ricordata così su X a poche ore dalla notizia della sua scomparsa: "Cara Paola, cara Suor Paola…Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio".

Il ministro Piantedosi: "Continueremo le sue opere di bene"

"Suor Paola se n'è andata. Ci lascia il suo immenso amore per il prossimo, che lei coltivava occupandosi dei piu' deboli e sfortunati a cui regalava tutte le sue energie e la sua sincera e concreta testimonianza cristiana", a dirlo su X è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, "Non la dimenticheremo. E lo faremo aiutando tutti quelli che ne erediteranno il compito di dare accoglienza e calore umano a chi continuerà a presentarsi alla sua porta".

La Lazio: "Mancherà il suo sorriso, resta la sua umanità"

"La Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità", questa la nota del club biancoceleste. "La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca", proseguono, "Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato".