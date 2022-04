Morta l’attrice Liz Sheridan, volto di Seinfeld e storica compagna di James Dean Conosciuta per il ruolo della madre del protagonista in Seinfeld e per aver recitato in ALF con il ruolo di Raquel Ochmonek, l’attrice è morta nel sonno all’età di 93 anni.

A cura di Andrea Parrella

L’attrice Liz Sheridan, conosciuta per il ruolo della madre del protagonista in Seinfeld e per aver recitato in ALF con il ruolo di Raquel Ochmonek è morta nel sonno all’età di 93 anni a New York, pochi giorni dopo aver compiuto gli anni. La notizia è stata data dall’amica e portavoce Amanda Hendon che ha rivelato che il decesso è avvenuto per cause naturali. L'attrice, oltre alla sua partecipazione a titoli memorabili della serialità televisiva americana, ha recitato in numerosi show di Broadway, come il musical Happy End che nel 1977 l’ha portata a recitare sul palco insieme ad interpreti del calibro di Christopher Lloyd e Meryl Streep.

I ruoli più importanti

Molti i ruoli che hanno caratterizzato la sua carriera, ma due in particolare l'hanno resa memorabile per il pubblico televisivo. Dal 1986 al 1990 ha ottenuto la fama internazionale recitando in molte puntate di ALF con il ruolo di Raquel Ochmonek. Poco dopo ha ottenuto la parte di Helen Seinfeld, la madre di Jerry, apparendo in circa venti episodi della comedy, prendendo parte a tutte le stagioni della sitcom della Nbc tra il 1990 e il 1998. Inoltre nel corso della carriera ha lavorato a serie Tv altrettanto celebri come A-Team", "Mai dire sì", "Il cane di papà", "Casa Keaton". Quanto al suo ruolo da caratterista, ha recitato in una trentina di film.

La storia d'amore con James Dean

Non solo la carriera, l'attrice è stata celebre anche per quel che ha riguardato la sua vita privata, segnata da una lunga relazione con James Dean, che Liz Sheridan ha poi raccontato in un libro pubblicato nel 2000, dal titolo Dizzy and Jimmy: My Life with James Dean – A Love Story. In queste ore sono molti i ricordi di amici, colleghi e compagni che raccontato l'attrice dentro e fuori dal set, in particolare riferendosi ai suoi trascorsi in scena.