È morta Catherine Spaak, l’attrice aveva 77 anni Oggi, 17 aprile, è morta l’attrice Catherine Spaak. Aveva 77 anni ed era malata da tempo. Nel 2020 era stata colpita da una emorragia cerebrale. Lascia due figli, Sabrina e Gabriele.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, domenica 17 aprile, è morta Catherine Spaak. L'attrice e conduttrice aveva 77 anni ed era malata da tempo. Nel 2020 era stata colpita da una emorragia cerebrale. Nata in Belgio, aveva raggiunto la fama in Italia a partire dagli anni sessanta. Nel corso della sua carriera è passata dal cinema alla televisione, anche come conduttrice. Lascia due figli, Sabrina e Gabriele, avuti dai primi due matrimoni con Fabrizio Capucci e Jhonny Dorelli.

La carriera di Catherine Spaak

Catherine Spaak è nata in Belgio, ma si è fatta conoscere al grande pubblico in Italia, a partire dagli anni sessanta. Il debutto sul grande schermo a solo 15 anni, nel film Dolci Inganni di Lattuada. Il successo però qualche anno dopo, con La voglia matta, Il sorpasso di Dino Risi.

Dal cinema alla televisione, dove è stata conduttrice per anni della trasmissione Harem, ma anche di Forum, dal 1985 al 1988. Nel 2007 è stata anche ballerina, partecipando all'edizione di Ballando con le stelle. È approdata anche al mondo dei reality, diventando una delle concorrenti dell'Isola dei famosi nel 2015.

La vita privata di Catherine Spaak

Sono diversi i grandi amori che la Spaak ha incontrato nella sua vita: negli anni sessanta è stata sposata con l'attore Fabrizio Capucci, conosciuto sul set de La voglia matta, che l'ha resa mamma per la prima volta di Sabrina. Dal 1972 al 1979, invece, è stata legata a Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele. Altri due i matrimoni nella sua vita: quello nel 1993 con l'architetto Daniel Rey e quello nel 2013 con Vladimiro Tuselli.

Le sue condizioni di salute

Nell'ultima intervista rilasciata nel programma Oggi è un altro giorno, nell'ottobre del 2020, aveva parlato delle sue condizioni di salute: "Ho avuto un'emorragia cerebrale, ho perso la vista e non riuscivo a camminare. Ora ne rido, prendo le cose con leggerezza". L'attrice quindi era malata da tempo e aveva parlato pubblicamente della sua malattia.