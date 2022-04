La sorella di Catherine Spaak: “Prima della morte si è riappacificata con la figlia Sabrina” In un lunga intervista al Corriere Agnès Spaak ha raccontato della vita della sorella Catherine Spaak, morta domenica 17 aprile a causa di un ictus, e del loro rapporto.

A cura di Gaia Martino

Nel giorno di Pasqua è morta Catherine Spaak, l'attrice e conduttrice 77enne malata da tempo. Nel 2020 aveva avuto un'emorragia cerebrale che le aveva compromesso la vista e la capacità di camminare, problemi recuperati dopo un percorso di riabilitazione. Nel 2021 la ricaduta e il 17 aprile 2022 la morte, per ictus. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo ed anche la sua famiglia: la sorella Agnès Spaak dopo essere intervenuta telefonicamente a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele al quale ha raccontato le cause del decesso, al Corriere ha svelato i ricordi più belli che custodisce – "Quando suonavamo la chitarra cantando insieme la canzone “Le tourbillon”, e poi i capodanni in Alta Savoia… con tante risate e tanti ragazzi intorno che ci facevano la corte" – poi i dettagli sul loro rapporto.

Il rapporto tra Catherine e Agnès Spaak

Catherine e Agnès Spaak avevano solo 11 mesi di differenza, sono cresciute insieme, ma erano molto diverse. La sorella dell'attrice morta domenica 17 aprile ha raccontato che la vita, una volta cresciute, le ha fatte allontanare ma mai dividere del tutto.

La vita ci ha fatto percorrere strade diverse e, a volte, anche molto distanti. Però voglio assolutamente sfatare una leggenda. Quando anche io facevo l’attrice, il nostro rapporto è stato falsamente manipolato da certa stampa. Dicevano che litigavamo, che c’era rivalità tra noi, gelosie reciproche e continui conflitti. Non è assolutamente vero! Anche perché io poi mi sono totalmente dedicata ad altro, ho fatto la fotografa. Catherine aveva un carattere non facile, ma ciò non significa che fossimo nemiche.

Agnès Spaak ha continuato spiegando che a dividerle anche il loro carattere, del tutto diverso: "Lei era molto introversa e nonostante fossimo vicine d'età non si confidava con me. Ricordo che quando avevamo 12-13 anni, io andavo a spiare nella sua camera da letto, per vedere quale libro stesse leggendo… tanto per capire meglio cosa avesse in testa mia sorella". Stava leggendo ‘Viaggio al termine della notte' di Céline, un libro impegnativo, ha spiegato al Corriere, che le ha permesso di capire la loro "diversità".

Catherine mi accusava di essere troppo scherzosa, discutevamo, magari ci scontravamo anche su come reagire a certi eventi. Insomma, la differenza di carattere tra noi era evidente, come accade spesso nei rapporti di sorellanza, ma poi un accordo lo trovavamo sempre… soprattutto quando ci scambiavamo i vestiti.

Il rapporto tra Catherine Spaak e la figlia Sabrina

Catherine Spaak ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata: negli anni '60 sposò Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta. Dal matrimonio nacque Sabrina, la figlia che le fu strappata dai giudici e con la quale ha recuperato il rapporto soltanto poco prima di morire, come raccontato da Agnès Spaak:

Un rapporto difficile tra madre e figlia: non si sono frequentate per una quarantina di anni. E io ho cercato, riuscendovi, a farle riavvicinare: negli ultimi mesi di vita di Catherine, Sabrina è stata accanto alla madre, si sono riappacificate.

Gli ultimi mesi di vita di Catherine Spaak

Catherine Spaak

Gli ultimi mesi di vita dell'attrice sono stati i più difficili e dolorosi, Agnès Spaak ha raccontato che la sorella era ormai paralizzata sul lato destro, non riusciva più a parlare.