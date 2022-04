Catherine Spaak, la figlia strappata e l’arresto: “Le fecero il lavaggio del cervello” Nell’intensa vita di Catherine Spaak anche il dramma di una figlia che le venne strappata. L’attrice rimase incinta quando aveva 17 anni. La famiglia del marito, Fabrizio Capucci, la denunciò quando scappò di casa insieme alla figlia Sabrina.

A cura di Daniela Seclì

In queste ore, è arrivata del tutto inaspettata la tragica notizia della morte di Catherine Spaak. La vita dell'attrice e conduttrice, che si è spenta a 77 anni, è stata segnata dal dolore di quella figlia, Sabrina, che le venne strappata e con la quale non riuscì mai a ritrovarsi.

Il matrimonio con l'attore Fabrizio Capucci

Catherine Spaak aveva circa 17 anni quando conobbe l'attore Fabrizio Capucci sul set del film La voglia matta. Si innamorarono e poco dopo, l'attrice rimase incinta. Era il 1962 e una gravidanza a 17 anni costituiva uno scandalo. Così, nel 1963 i due si sposarono. In un'intervista rilasciata a IlGiornale, a luglio del 2021, Spaak raccontò:

"Ero ospite a casa Capucci, dopo il mio matrimonio con Fabrizio. Mi aggiungevo alla sorella Marcella e Roberto, già affermato stilista. Ma non mi sono mai sentita a mio agio".

Fabrizio Capucci e Catherine Spaak

Catherine Spaak scappò con la figlia e venne arrestata

Catherine Spaak, allora, decise di scappare insieme alla figlia Sabrina: "Non me la perdonarono e sporsero denuncia". Così, l'attrice venne arrestata: "Fui arrestata a Bardonecchia. In frontiera. Allora c'era la patria potestà, una donna non era veramente libera. Così mi riportarono a Roma con mia figlia, per tutto il viaggio in braccio a un carabiniere". Il giudice le tolse la figlia.

L'attrice non recuperò mai il rapporto con Sabrina

Catherine Spaak disse anche il motivo per cui la figlia le venne strappata: "La motivazione era, a dir poco, discutibile. Sosteneva che la madre, cioè io, essendo un'attrice, era di dubbia moralità. Quindi la bambina sarebbe rimasta con la nonna paterna". L'attrice non riuscì mai a recuperare il rapporto con Sabrina. A suo dire, le avrebbero fatto il lavaggio del cervello:

"Non ci siamo ritrovate mai più. Non sono riuscita a recuperare quello che il magistrato ha rovinato. È stata una vendetta dei Capucci. Il lavaggio del cervello di Sabrina ha fatto il resto. Le hanno ripetuto: La mamma è cattiva. Ti ha abbandonato. Offese che hanno lasciato segni indelebili".

Spaak concluse spiegando di aver fatto tutto il possibile per riavvicinarsi a lei: "Ma non ho mai ricevuto ascolto. Quando è cresciuta ho chiesto di vivere un po' con lei ma ha scelto la famiglia e io ho rispettato la sua decisione. Poi, dopo il suo terribile incidente automobilistico, sembrava che potesse aprirsi uno spiraglio. Purtroppo, non è accaduto".