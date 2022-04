Omaggio a Catherine Spaak: Febbre da Cavallo e Il sorpasso su Sky La serata di martedì 19 aprile tutta su Sky Cinema Comedy è dedicata al talento luminoso di Catherine Spaak.

Sky Cinema rende omaggio a Catherine Spaak con due grandi film: Febbre da cavallo e Il soprasso. I film, in programmazione su Sky Cinema Comedy, sono già disponibili on demand per gli abbonati Sky e NOW. Scomparsa il 17 aprile all'età di 77 anni, Catherine Spaak ha rappresentato il fascino e l'eleganza senza tempo delle dive degli anni '70. Tra i '60 e gli '80 ha lavorato con i più grandi Alberto Lattuada, Luciano Salce, Dino Risi, Mario Monicelli, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Steno e Dario Argento.

L'omaggio e la programmazione

La serata di martedì 19 aprile tutta su Sky Cinema Comedy comincia con Il Sorpasso, il capolavoro di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, in cui Gassman è Bruno, 40enne immaturo che trascina Roberto, timido studente interpretato da Trintignant, in un viaggio a bordo di una decappottabile. Nel film, Catherine Spaak è Lilly, la figlia di Bruno. A seguire, Febbre da cavallo, il cult della comicità diretto da Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa. Nel film, Catherine Spaak è Gabriella, la fidanzata di Mandrake (Gigi Proietti) che riesce a giocare la tris suggerita dalla chiromante.

La morte

La morte di Catherine Spaak è avvenuta domenica 17 aprile. L'attrice aveva 77 anni ed era malata da tempo. Ha lasciato due figli, Sabrina e Gabriele, nati dai primi due matrimoni con Fabrizio Capucci e Johnny Dorelli. Le cause della morte sono state chiarite in diretta televisiva negli studi di Storie Italiane, nella speciale puntata di Pasquetta. In collegamento telefonico, la sorella dell'attrice, Agnès Spaak, ha confermato: "Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c'è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n'è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all'ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre"