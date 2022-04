Addio Catherine Spaak, Ministro Franceschini: “Artista poliedrica, apprendo con dolore la sua morte” Dario Franceschini ha reso omaggio a Catherine Spaak. L’attrice e conduttrice si è spenta all’età di 77 anni. Alla voce del Ministro della Cultura, si sono unite quelle di diversi volti dello spettacolo.

A cura di Daniela Seclì

Catherine Spaak è morta all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia. Il decesso dell'attrice e conduttrice televisiva sarebbe avvenuto in una clinica romana. In queste ore, il Ministro della Cultura Dario Franceschini le ha voluto rendere omaggio. Alla sua voce, si sono unite anche quella di diversi volti noti del mondo dello spettacolo.

Dario Franceschini rende omaggio a Catherine Spaak

Dario Franceschini, in una breve nota, ha espresso il suo dispiacere per la tragica notizia della morte di Catherine Spaak. Il Ministro della Cultura ha rimarcato la levatura artistica dell'attrice e si è stretto al dolore della famiglia:

“Apprendo con dolore della scomparsa di Catherine Spaak, artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata. Mi stringo ai familiari e agli amici in questa triste giornata”.

Il mondo dello spettacolo dà l'ultimo saluto a Catherine Spaak

Sui social non sono mancati i post di cordoglio di alcuni volti noti che hanno avuto modo di incrociare il percorso artistico di Catherine Spaak o che semplicemente, l'ammiravano come collega. Simona Ventura ha commentato la notizia della morte della settantasettenne, spiegando di aver visto in lei sin dai tempi in cui conduceva il programma Harem una musa ispiratrice: "Gentile garbata, per me con il suo ‘Harem’ una musa ispiratrice. Mi dispiace moltissimo. Riposa in pace". Anche Antonella Clerici ha ricordato il suo fascino discreto: "Libera, affascinante, misteriosa, discreta…ciao Catherine Spaak", corredando il post con un cuore spezzato. Rita Dalla Chiesa ha espresso il suo dispiacere: "Un dolore forte. Ciao, Catherine". Grazia Di Michele ha commentato così la notizia: "Ciao Catherine. Buon viaggio, anima bella. E grazie per essere stata con noi. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore".