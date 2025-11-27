Moreno 12 anni dopo la vittoria di Amici: “Con quei soldi mio padre è diventato tassista. Il rap non mi voleva”

Nel 2013 Moreno vinse l'edizione di Amici nella categoria canto, distinguendosi come rapper. Da quell'esperienza, però, la sua carriera musicale ha attraversato momenti altalenanti, durante i quali non sono mancate anche apparizioni in programmi televisivi come l'Isola dei Famosi o Celebrity Chef. Eppure, con i soldi vinti dopo la partecipazione al talent show di Canale 5, il rapper è riuscito a realizzare una serie di progetti, anche quello di aiutare i suoi genitori.

Le difficoltà nella musica dopo la vittoria ad Amici

Come ogni giovane partecipante al talent show di Maria De Filippi, anche Moreno ha vissuto un periodo di smarrimento dopo la vittoria di Amici. I mesi in cui era nella scuola, a cui seguirono le puntate del serale, avevano accresciuto la sua notorietà, ma una volta finita la bolla post programma, non è stato facile conquistare spazio nel panorama musicale, come racconta nel podcast No Lies:

Il successo dopo la vittoria ad Amici? Il mondo, quello rap, non ne voleva proprio sapere di avere un’apertura nei miei confronti. Io vengo da un periodo dove mi è stato quasi chiesto di cercare di fare le canzoni a prova di scemo. Tu hai un marchio quando esci da lì, sei il campione di quella cosa lì, il vincitore. Quando esci ti senti un attimo anche tu spaesato, perché guardi e dici ‘perché l’anno scorso io ero lì e adesso no?!’

Moreno: "Ho aiutato la mia famiglia"

La scuola di Amici è stata un'opportunità, racconta Moreno, che ricorda il lavoro accanto a nomi illustri come Peppe Vessicchio, Vecchioni o altri maestri con i quali ha avuto modo di studiare e formarsi in quei mesi. Ma il cantante racconta anche di aver pensato al lato economico quando ha partecipato al talent, perché non aveva contezza dei premi che realmente avrebbe potuto vincere e con quei soldi, che poi ha realmente conquistato, è riuscito anche ad aiutare i suoi genitori:

La vincita era di 150.000 euro in gettoni d’oro, poi ho vinto anche il premio della critica e i guadagni sono diventati 200.000. Diventare il vincitore e avere il montepremi mi ha permesso di poter comprare la mia prima casa. La più grande soddisfazione è stata quando mio papà è rimasto senza lavoro. Ci siamo messi lì a tavolino e abbiamo pensato che potesse essere anche un buon investimento per me, aiutarlo a prendere la licenza del taxi.

In questo modo, quindi, è riuscito anche ad alleggerire il carico di lavoro di sua madre: "È riuscita ad avere un part time" racconta e poi aggiunge: "È stato un modo per ricambiarli per tutto quello che hanno fatto per me dal mettermi al mondo fino ad oggi".