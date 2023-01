Miriana Trevisan: “Mi è stato tolto un organo. Mio padre, che stava morendo, mi ha salvata” Miriana Trevisan racconta l’intervento chirurgico subito a causa del tumore all’utero che l’ha colpita qualche anno fa: “Mio padre, ricoverato prima della morte, ha costretto un medico a visitarmi. Così ho scoperto di essermi ammalata”.

A cura di Stefania Rocco

Miriana Trevisan interviene ai microfoni di RaiRadio2 durante “I Lunatici” per raccontare l’intervento chirurgico subito a causa del tumore all’utero che la colpì qualche anno fa, prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. A permetterle di scoprire di essersi ammalata in tempo per potersi sottoporre a un intervento chirurgico è stato il padre della showgirl, ricoverato nello stesso periodo in cui Miriana è stata male.

Miriana Trevisan: “Come mio padre, non mi facevo visitare”

“Ora sto benissimo, mi è stato levato un organo che per fortuna non aveva intaccato nient’altro”, ha raccontato Miriana, “In quei sei mesi in cui avevamo capito che mio padre stava morendo ero io che andavo molto spesso da lui. Dimenticavo completamente di avere delle emorragie perché volevo stare con mio padre nel momento del suo trapasso. Avevo capito tutto sin dall’inizio, avevo capito che era un testone come me. Io ho rischiato di morire come lui invece è morto. Non si faceva visitare. È stato lui a salvarmi, in ospedale. Io gli dissi una cosa e lui costrinse un dottore a visitarmi. Mi sono operata nello stesso ospedale in cui fu curato mio padre, nella stanza al piano di sotto. Io non volevo capire che in realtà sono un essere umano, che è bellissimo farsi aiutare, non c’è stato verso, volevo accompagnare mio padre alla morte, quindi non ascoltavo il mio corpo che mi invia segnali e che era debolissimo. Sono stata folle come lo è stato mio padre. Che è arrivato alla morte, però ha salvato me”.

Miriana Trevisan e la vita nella Casa del Grande Fratello

Dopo quell’esperienza, Miriana è tornata in televisione per partecipare al Grande Fratello Vip, voluta dal conduttore Alfonso Signorini: “Sto benissimo, non essere imprigionata nella casa del Grande Fratello mi fa molto piacere, anche se è stato un esperimento molto interessante, una cosa che dovrebbero provare tutti, essere imprigionati e non scegliersi le persone con cui convivere è veramente una tragedia. Io sono stata sei mesi all’interno di questo esperimento, quando esci sei in uno stato di confusione”.