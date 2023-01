Gli ex inquilini fanno un bilancio del loro GFVip, che non è mai stato così negativo Gli ex Vipponi fanno un bilancio dell’esperienza al GFVip. Complice il caso Bellavia, ma non solo, esprimono pessimi giudizi. “Mi ha levato la salute”, “Mi ha tolto la fiducia nelle persone”, “Mi ha tolto il sorriso”, “Mi hanno augurato la morte, è stato terribile”, raccontano alcuni di loro.

Il GFVip ha superato da poco la metà del suo corso, eppure sembra passato un secolo se si pensa alla quantità di vicende attraversate. Come sempre non sono mancate le squalifiche e le polemiche insorte a gran voce sui social, quest'anno particolarmente caldi. Non è un caso infatti che Signorini abbia voluto Giulia Salemi come portavoce del "sentiment" di Twitter anche in studio. Dare la possibilità al pubblico di far valere la propria opinione ha portato i concorrenti ad essere ancora più esposti al giudizio.

Chi ha pagato lo scotto del Caso Bellavia

L’esperienza di molti nella Casa è stata influenzata dal caso Bellavia. “Credo che il mio disagio nella Casa abbia permesso di parlare di problematiche insolite per un reality e ne vado fiero”, ha spiegato a Chi Marco Bellavia, che ha alle spalle una permanenza brevissima seppur dolorosa nella Casa. “Il GFVip mi ha tolto fiducia nelle persone”, ammette Gegia. “Mi hanno attaccata sui social per non aver capito il disagio di Bellavia, mi hanno augurato la morte. È stato terribile”.

A farne le spese, in particolare, anche Giovanni Ciacci, che alla fine è riuscito a trovare ben poco spazio per la sua battaglia sul tema dell’Hiv. “Il GFVip mi ha provocato grande sofferenza”, racconta. “Ho subito attacchi di ogni tipo, social e non solo”.

Tante critiche anche a Carolina Marconi: “Non credo di meritare le critiche che mi sono state rivolte, non solo dal pubblico, ma anche da certe colleghe”, rivela. Nel suo caso la sua lotta contro il tumore non l’ha aiutata: “Non stavo abbastanza bene. Ho capito solo in corsa che non era la situazione migliore per una persona convalescente”.

Chi ha vissuto male la malinconia nella Casa

In generale comunque per diversi mesi nella Casa si è respirata un’aria pesante. Un’ondata di malinconia e negatività ha preso il sopravvento per molti del concorrenti che, alla soglia delle festività natalizie, hanno preferito lasciare. “Mi ha tolto la salute”, scherza Luca Salatino che nella Casa ha versato lacrime amare. “Mi ha tolto i miei affetti in maniera spietata”, ammette Patrizia Rossetti.

“Chi mi conosce sa che ho bisogno di essere capito e ascolta e ho dovuto, invece, accettare di non esserlo”, si apre anche Charlie Gnocchi. Un’esperienza poco felice anche per Amaurys Perez: “Ho perso il sorriso. Non me lo sono fatto levare in nove anni di tv. Forse perché lì ho avuto un senso di claustrofobia, ma non c’entra nulla il programma, riguarda me”.

Un'esperienza positiva solo per pochi

"Per me è stato super positivo, perché ti rendi conto quando esci che ci sono persone che ti vogliono bene, a cui hai dato uno spunto". Eleonoire Ferruzzi è una dei pochissimi che sono riusciti a conservare il positivo da questa esperienza.

Come lei, anche Cristina Quaranta, che ha preso il reality come uno stacco dalla vita da cameriera: "Questo programma mi ha portato un po’ di riposo, anche se ho ricominciato a lavorare al ristorante, e un po’ di soldi".

Breve ma soddisfacente anche l'esperienza di Dana Saber, nonostante anche lei abbia subito il peso dei social: "Per me è stata un’esperienza bellissima che mi ha fato la possibilità di mettermi sotto i riflettori".

"Questa esperienza mi ha dato gioia di vivere, mi sono sentita come una bambina al parco giochi", spiega Pamela Prati. Per Ginevra Lamborghini è andata bene, anche se non si aspettava tutta questa attenzione mediatica. "Forse mi ha tolto un po’ di privacy perché vengo riconosciuta da qualcuno quando vado per strada o a fare la spesa. Ma non è propriamente un male".