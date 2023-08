Micol Incorvaia: “Sono stata vittima di deepfake, hanno manomesso una mia foto per ritrarmi nuda” L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha visto circolare su X, una sua foto manomessa. Nell’originale indossava il costume e un top, nella versione diffusa sui social era completamente nuda: “La cosa non mi tocca, sono a posto con la coscienza”.

A cura di Daniela Seclì

A destra la foto pubblicata da Micol Incorvaia che è poi stata manomessa

Nei giorni scorsi, Micol Incorvaia è stata vittima di deepfake. Come ha spiegato l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, qualcuno si è appropriato dell'ultima foto da lei pubblicata su Instagram e l'ha manomessa, facendola apparire completamente nuda e diffondendo lo scatto su X (ex Twitter, ndr). In una serie di storie pubblicate su Instagram, Micol ha ringraziato quanti le hanno espresso vicinanza:

Vorrei ringraziare tanta gente che negli ultimi giorni ha espresso moltissima vicinanza nei miei confronti. Per chi non lo sapesse, la vicenda nasce da Twitter, sono stata vittima di deepfake. È stata presa una mia foto, l'ultima che ho postato, è stata manomessa e ripostata, ritraendo me totalmente nuda. Nella foto originale indossavo un costumino sotto e un top.

Micol Incorvaia non si è lasciata scalfire dall'accaduto

Micol Incorvaia ha chiarito che se qualcuno sperava di ferirla o diffamarla con questo gesto, resterà deluso. La ventinovenne, infatti, ha dichiarato di non essersi lasciata colpire da quanto è accaduto:

Tantissima gente mi ha detto: "Micol queste cose non vanno lasciate impunite. La gente fa schifo, io al tuo posto mi sentirei umiliata. Non riesco a immaginare l'imbarazzo che stai provando". Ragazzi, vi chiedo gentilmente di non avvelenarvi il sangue. Che in questo mondo ci siano tante persone che oltre a non avere un hobby, non sempre sono mosse dai migliori sentimenti o dai propositi più puri, non è una novità dell'ultima ora.

E ha continuato, concludendo il suo discorso con un pizzico di ironia: "In passato ci sono stati altri tentativi di mettermi in cattiva luce, affossarmi e anche in quel caso io non sono stata toccata da queste vicende perché, come in questo caso, mi sento talmente pulita, a posto con la coscienza, talmente tranquilla, pura e cristallina, che la cosa non mi fa male. Quindi vorrei che non facesse male neanche a voi. Vi ringrazio per questa cosa e vi porto a una riflessione, ma l'avete vista quella foto? Ho due bocce così. Mi hanno fatto fare un figurone, ringraziamoli".

Micol Incorvaia replica a chi ritiene che abbia minimizzato l'accaduto

Micol Incorvaia si è vista costretta a intervenire di nuovo sul suo profilo, dopo aver ricevuto le lamentele di coloro che ritengono che non andrebbe minimizzato un episodio del genere: "Mi dispiace per chi ha recepito male il messaggio. Io uso Instagram come uno strumento di ca**eggio con voi. Questo è il mio modo di vivere un episodio che mi ha vista vittima. Cerco di volare alto, di farci ironia sopra. E il fatto che io riesca a farci ironia non significa, che io voglia minimizzare il problema". E ha continuato: