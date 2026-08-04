Michele Morrone: “Con Giorgia Meloni siamo amici, ci sentiamo. I flirt? Solo D’Amario è vero”

Tra Michele Morrone e la premier Giorgia Meloni c’è un rapporto di amicizia e di stima, come ha raccontato l’attore stesso, che non ha mai fatto mistero della sua fede politica. Spesso al centro anche di gossip, ha smentito tutti i flirt che gli sono stati attribuiti, tranne quello con Elena D’Amario.

Sembra esistere un filo conduttore nell’immagine pubblica di Michele Morrone: il rifiuto dei filtri e il coraggio di andare controcorrente. L'attore ha sempre preferito esporsi direttamente, che si tratti di carriera o di vita privata, anche a costo di attirare critiche per le sue posizioni. Negli anni gli sono stati attribuiti continuamente flirt con donne dello spettacolo, che in alcuni casi non conosce nemmeno. E si è parlato anche di una vicinanza alla premier Giorgia Meloni, sia per fede politica che per rapporto di stima.

Michele Morrone, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di avere un rapporto di amicizia con Giorgia Meloni. La premier è una delle 122 persone che l'attore segue sui social e ha avuto modo di conoscerla di persona, rafforzando la stima che ha nei suoi confronti e definendola una delle "donne più intelligenti e scaltre che abbia mai incontrato". Non si tratta solamente di un ‘legame platonico', ma di una vera e propria amicizia (almeno a detta di Morrone). In realtà la versione raccontata dal noto attore è piuttosto plausibile, visto che non aveva nascosto di aver ricevuto un messaggio di ringraziamento da parte della presidente del Consiglio dopo alcune dichiarazioni. L'attore non ha fatto mistero della sua fede politica e, quando si era seduto nello studio di Belve con Francesca Fagnani, aveva parlato di pregiudizi nel mondo dello spettacolo, lasciando intendere che per essere riconosciuti come attori sia necessario avere "l'aria del poeta maledetto", nel suo immaginario "quei sinistroidi che hanno la boiserie pure nel c**o".

L'attore non ha mai temuto di andare contro corrente o di esporsi in maniera forte e diretta, anche se questo ha significato ricevere numerose critiche. Nel corso degli anni però, si è forse parlato più della sua vita sentimentale che della sua carriera e gli sono stati attribuiti sempre flirt diversi con donne del mondo dello spettacolo, da Belen Rodriguez (oggi fidanzata con Gaetano Fidanzati) a Alessia Marcuzzi e Giulia Salemi. Con nessuna di loro c'è mai stato niente. Nel caso di Elena D'Amario però a ammesso esserci stata una "piccola storia" nel lontano 2022. All'epoca erano stati avvistati insieme mano nella mano e si era parlato in modo insistente di un flirt tra i due, che Morrone però aveva smentito ridimensionandolo a una semplice amicizia. Per il resto, nonostante sia un personaggio pubblico abituato a stare davanti alla telecamera e agli obbiettivi dei fotografi, preferisce preservare il più possibile la sua vita privata. Una scelta dettata forse dal non doversi poi trovare a dare troppe spiegazioni.