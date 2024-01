Messa in onore di Gina Lollobrigida, Piazzolla esce all’arrivo di Rigau: “Non ci siete mai stati” A un anno dalla morte di Gina Lollobrigida, a Subbiaco si è tenuta una messa in suo onore. Andrea Piazzolla ha lasciato la chiesa dopo l’arrivo del presunto marito Javier Rigau, con il quale ci sono questioni legali in corso per l’eredità dell’attrice. “Dove eravate quando era in vita?”, ha poi detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il 16 gennaio ricorre l'anniversario della morte di Gina Lollobrigida, scomparsa nel 2023. Nella chiesa di Subbiaco si è tenuta una messa in suo onore, alla quale hanno partecipato i familiari più stretti: i figli Milko e Dimitri Skofic, il presunto marito Javier Rigau e l'ex assistente della diva Andrea Piazzolla, che le è stato accanto negli ultimi anni. Come raccontato a La Vita in Diretta, proprio Piazzolla ha lasciato la chiesa dopo l'arrivo di Rigau, con il quale ci sono questioni legali in corso per l'eredità dell'attrice.

Piazzolla lascia la messa in onore di Lollobrigida quando arriva Rigau

La messa in suffragio di Gina Lollobrigida, che si è tenuta il 16 gennaio a Subbiaco, è stata raccontata in diretta dalle telecamere de La Vita in Diretta. La giornalista sul luogo ha spiegato che Andrea Piazzolla ha lasciato la chiesa perché è arrivato inaspettatamente Rigau, il quale avrebbe detto: "Io sono il marito di Gina". L'ex tuttofare della diva aveva scelto di essere presente nonostante le tensioni e, ai microfoni del programma di Rai1, ha spiegato perché se ne è andato poco dopo l'arrivo del presunto marito: "Non ci sono mai stati, adesso arrivano in chiesa e sono tutti seduti in prima fila. Io non voglio stare in questa situazione, preferisco vivere il mio dolore da un'altra parte".

Cosa ha detto Andrea Piazzolla a un anno dalla morte di Gina Lollobrigida

Sempre in intervistato da La Vita in diretta, Piazzolla ha spiegato come sta vivendo l'anniversario della morte di Lollobrigida: "Credo che la presenza di ognuno sia il minimo per ricambiare l'amore che ci ha dato questa donna. Oggi per me è una giornata emotivamente pesante". Poi ha parlato dei figli dell'attrice e di Rigau, sottolineando che nel momento del bisogno non ci sono stati per lei: "Io sono lì per Gina, trovo bizzarra questa presenza oggi. Mi dico ‘cavolo, quando era in vita, dove eravate?"". Tra Piazzolla e Rigau ci sono delle questioni legali in corso per l'eredità dell'artista e, nello specifico, il primo è stato condannato a tre anni per circonvenzione di incapace. A tal proposito, ha spiegato: "È una condanna di primo grado, vedremo quelli successivi a cosa portano. Possono pensare quello che vogliono, lei c'era, sa le cose come stanno. Io con lei ci sono stato, gli altri non c'erano".