Memo Remigi vuole riavvicinarsi a Jessica Morlacchi: “Le offrirò un bel mazzo di rose rosse” Memo Remigi, ospite di Massimo Giletti, racconta la sua verità sul caso Jessica Morlacchi e avverte la ex cantante dei Gazosa: “Voglio chiederle scusa ufficialmente, le offrirò un bel mazzo di rose rosse”.

Memo Remigi racconta "la sua verità" sul caso Jessica Morlacchi, ospite di Massimo Giletti a "Non è L'Arena". Il conduttore riprende le fila di tutto quello che è successo e ricorda il messaggio pubblicato dalla ex cantante dei Gazosa su Instagram e poi spiega: "Non l'ha presa bene perché tu hai provato forse a camuffarla in un gesto goliardico, l'hai mai sentita?". Memo Remigi ammette di non averla sentita e confessa la sua intenzione di voler provare a riavvicinarsi a lei: "Magari le offrirò un bel mazzo di rose rosse".

Le scuse di Memo Remigi

Massimo Giletti è partito con la clip ormai nota a tutti: il momento nel quale Memo Remigi lascia cadere l a mano. Ieri sera, durante la diretta del programma, il cantante di "Innamorati a Milano" spiega: "Mi fa un effetto strano, ho fatto questo gesto stupido..:". Poi ha continuato a raccontare una versione dei fatti già nota:

Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l'ha presa e l'ha spostata davanti. E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz'altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente.

"Serena Bortone non mi ha detto niente"

Ombre anche sulla gestione del caso da parte di Serena Bortone, quando Massimo Giletti chiede se abbia detto qualcosa prima di eliminarlo, lui dice di no: "No, assolutamente. A parte il fatto che lo scandalo è uscito dopo diversi giorni, dopo un tweet recuperato da Striscia la Notizia. Io sono rimasto tre giorni in albergo e non ho sentito nessuno. Non sono stato convocato da nessuno. Non mi è stata data la possibilità di spiegarmi, un minimo di ‘processo". Anche Maurizio Costanzo si è appellato a Serena Bortone per un reintegro di Memo Remigi in trasmissione: "Se ha un briciolo di umanità lo richiami".