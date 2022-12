Jessica Morlacchi: “Soffro di agorafobia, gli spazi aperti mi angosciano” Jessica Morlacchi, nella trasmissione Oggi è un altro giorno, ha spiegato di soffrire di agorafobia, ma non lascia che limiti la sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, trasmessa giovedì 22 dicembre, Serena Bortone ha fatto un augurio ai suoi "affetti stabili" e in particolare a Jessica Morlacchi: "Ti auguro ogni bene, perché si possa trovare sempre il proprio equilibrio, la propria forza. Questo è il migliore augurio che ci possiamo fare per l'anno nuovo". Poi, ha chiesto alla cantante: "Con l'agorafobia come va?"

Jessica Morlacchi soffre di agorafobia

Jessica Morlacchi ha spiegato che l'agorafobia fa ancora parte della sua vita, ma ha imparato a gestirla: "Ce l'ho sempre però la gestiamo in un modo diverso". Fondamentale per lei, è stato il supporto di amici che si offrono di accompagnarla, nei luoghi dove non si sente al sicuro: "Ho tanti amici che mi supportano, come l'anno scorso a Sanremo con Romina, abbiamo fatto dei video per rincorrere Gianni Morandi. Io ho avuto dei problemini, ma tutto lo staff di Oggi è un altro giorno mi è stato accanto. Abbiamo scelto posti in cui mi sentivo più al sicuro".

Cos'è l'agorafobia

Serena Bortone l'ha invitata a spiegare cosa sia l'agorafobia. La conduttrice ritiene sia importante parlarne: "Bisogna parlare delle piccole fobie, di quello che ci capita, perché succede a tutti". Jessica Morlacchi ha spiegato: "Mi danno fastidio gli spazi aperti. Ad esempio, tutto il cast di Oggi è un altro giorno, mi ha accompagnato a prendere il treno". Bortone, allora, ha aggiunto che la cantante negli spazi aperti prova "un senso di angoscia". E Morlacchi ha confermato:

Sì, anche nella stazione ferroviaria. Stavo con le ragazze, abbiamo preso il treno insieme, mi sono poi venuti a prendere alla stazione di Roma Termini. Diciamo che va, l'agorafobia c'è, ma noi la viviamo da Dio. Daje.

L'agorafobia, in generale, non riguarda esclusivamente la paura degli spazi aperti, ma anche quella di trovarsi in situazioni da cui non è possibile fuggire o ricevere soccorso in caso di pericolo.