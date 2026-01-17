Massimo Cacciari ha sposato la compagna Chiara Patriarca: le nozze segrete celebrate a dicembre

Massimo Cacciari avrebbe sposato la sua compagna, Chiara Patriarca, in segreto a Milano a inizio dicembre. I due hanno una relazione che dura da anni, si sarebbero conosciuti all’inizio degli Anni 90, quando lei era una studentessa di Filosofia e lui già un noto professore e filosofo.

Massimo Cacciari ha sposato la compagna, Chiara Patriarca, lo scorso dicembre a Milano, seppur in gran segreto. Il noto filosofo e professore universitario (81 anni ndr), ex sindaco di Venezia, convive già da diverso tempo con la docente 52enne, milanese d'adozione originaria di Trieste, ragion per cui hanno scelto proprio il capoluogo lombardo per suggellare la loro unione.

Il matrimonio in segreto con la compagna

A farli innamorare è stata la filosofia, all'inizio degli Anni Novanta, quando per la prima volta si sono incontrati. Lei studiava filosofia a Venezia, lui era già un noto filosofo e professore di Estetica all'Università, dove si era insediato nel 1985. Un amore che si è costruito nel tempo, un rapporto altalenante, che i due hanno custodito dalle interferenze del mondo circostante, tanto che solo i più intimi sapevano. È arrivata poi la convivenza a Milano, durante la pandemia, prima di quel momento Cacciari non aveva mai convissuto con nessuno. La lontananza dal chiacchiericcio mondano ha permesso alla relazione di diventare sempre più solida, arrivando al giorno delle nozze. Il matrimonio è stato celebrato nella più totale riservatezza, tanto che il filosofo aveva anche smentito la notizia, sebbene ad ottobre fosse stata pubblicata la data delle nozze negli albi online.

Chi è Chiara Patriarca

Figlia di un medico di Trieste, dopo gli studi a Venezia, Chiara Patriarca si trasferisce a Milano, proprio per potersi avvicinare a Cacciare a cui, nel frattempo, era stata affidata la cattedra all'Università Vita Salute San Raffaele. Lei attualmente lavora con Foncoop, ovvero un ente di formazione per le cooperative sociali, almeno questo è quanto si legge sull'unico profilo reperibile sui social, quello Linkedin. Gli studi filosofici l'hanno profondamente legata al suo compagno che, però, essendo diventato noto per il suo doppio mandato da sindaco di Venezia, è poi finito più volte in televisione, che tuttora frequenta come ospite fisso in trasmissioni come Otto e Mezzo su La7, ragion per cui ha preferito tenere lontano dai riflettori questo legame, per proteggerlo e custodirlo, attestandone così l'importanza.