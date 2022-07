Massimiliano Rosolino: “Mia moglie Natalia vorrebbe vedere suo padre malato, ma non può” Massimiliano Rosolino racconta il periodo delicato che sta attraversando la moglie. Natalia Titova, infatti, vorrebbe vedere suo padre che è da poco stato male, ma non può spostarsi dall’Italia.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Massimiliano Rosolino racconta che insieme a sua moglie Natalia Titova sta attraversando un periodo molto delicato. Da qualche tempo, il padre della ballerina non è in perfette condizioni di salute, ma purtroppo non c'è modo per l'ex insegnante di Ballando con le stelle, di raggiungerlo in Russia.

Natalia Titova bloccata in Italia

Lo racconta l'ex nuotatore, parlando dello stato d'animo della moglie che è impossibilitata a tornare nel suo paese Natale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il conflitto ha avuto delle ripercussioni anche sul settore dei viaggi da e per Mosca, come spiega al settimanale Rosolino, raccontando che l'uomo ha avuto di recente un infarto, motivo per cui sua figlia aveva intenzione di raggiungerlo:

Natalia è molto provata per tutto quello che sta accadendo: il padre non sta bene e lei non può andare in Russia a trovarlo proprio per questa guerra terribile. È una situazione delicata e per questo motivo abbiamo deciso che, in casa con le bambine, se ne parla il meno possibile.

Un momento delicato, quindi, che i due stanno cercando di affrontare senza ulteriori preoccupazioni, sebbene sia difficile per una figlia accettare l'idea di non poter incontrare i propri genitori, dopo aver saputo che uno di loro è stato male.

La polemica su Massimiliano Rosolino

Di recente, invece, Massimiliano Rosolino è stato al centro di alcune polemiche per aver pubblicato una foto sorridente con alle spalle la Marmolada, a poche ore dalla tragedia che ha coinvolto decine di persone , e dove alcune hanno anche perso la vita. L'atleta ha chiarito il suo intento, dichiarando di non voler essere offensivo e di non aver mai voluto urtare la sensibilità anche degli utenti di Instagram che in molti hanno commentato attaccandolo per aver postato una foto stridente con i fatti accaduti in quelle ore.