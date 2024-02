“Marta Fascina ad Arcore con il padre e la zia”, ma i figli di Berlusconi avrebbero altre mire Marta Fascina vive ancora ad Arcore, dalla morte di Silvio Berlusconi. Secondo Dagospia, con lei ci sarebbero anche il padre Orazio e la zia, ma Marina e Piersilvio Berlusconi avrebbero delle altre mire su Villa San Martino che, quindi, la deputata potrebbe dover lasciare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Marta Fascina, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi, dopo la morte del Cavaliere vive ancora ad Arcore. Con lei, stando a quanto riportato e ricostruito da Dagospia, ci sarebbero anche il padre e la zia, ma sembrerebbe che Marina e Piersilvio, i figli maggiori dell'ex leader di Forza Italia, avrebbero altre mire sulla dimora milanese.

Il nodo Arcore tra Fascina e i figli di Berlusconi

Da dopo la morte di Silvio Berlusconi, quindi dal 12 giugno 2023, Marta Fascina non ha mai lasciato Villa San Martino. Per lunghi mesi, la deputata di Forza Italia quasi ha vissuto esclusivamente tra quelle mura, senza uscire e nemmeno partecipare all'attività politica del partito. Ad oggi, che Fascina avrebbe quanto meno ripreso a presenziare in Parlamento, secondo quanto ricostruito da Dagospia, con lei vivrebbero anche il padre Orazio e sua zia. Sembra, però, che i figli maggiori del Cavaliere, Marina e Piersilvio, abbiano intenzione di liberare Arcore e starebbero cercando le modalità necessarie per farlo e l'idea sarebbe quella di istituire proprio lì, la Fondazione Silvio Berlusconi. Utilizzando questo escamotage, quindi, Fascina sarebbe costretta a dover lasciare la dimora che, infatti, legalmente appartiene ai figli di Berlusconi, ma stando alla legge Cirinnà sulle unioni civili, il convivente che sopravvive può vivere nella casa dell'altro per un certo periodo. Ora, se quel periodo sia concluso, non è chiaro, fatto sta che per Arcore ci sarebbe già una nuova destinazione.

La dedica di Marta Fascina a Berlusconi per San Valentino

Intanto, la deputata, approfittando del giorno di San Valentino, ha voluto ricordare il suo amato Silvio Berlusconi pubblicando alcune foto insieme e scrivendo un messaggio intriso d'amore:

Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l'amore. Il nostro amore. Unico e inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell'amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com'è, verso una incantevole eternità. Oggi e per sempre, auguri a noi, buon San Valentino amore mio. Ti amo"