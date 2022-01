Marino Bartoletti guarito dal tumore: “Dovrei essermelo messo alle spalle” Il giornalista ha parlato delle sue condizioni di salute in un’intervista al Corriere, dopo che mesi aveva svelato di essere impegnato nella lotta a un tumore: “Il male di questa primavera dovrei essermelo messo alle spalle”.

A cura di Andrea Parrella

Marino Bartoletti aveva raccontato di avere seri problemi di salute mesi fa. Era successo nel corso di un'intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, quando aveva detto di avere scoperto di un tumore alcuni mesi prima. Un momento difficile scongiurato, come ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera, per presentare la riedizione del suo ultimo libro: "Forse il peggio è passato – ha detto il giornalista – Il male di questa primavera dovrei essermelo messo alle spalle, fermo restando che devo sempre sottopormi a controlli periodici. L’affetto che mi è stato dimostrato mi ha dato una grande carica e probabilmente non sono estranee le medicine delle cose che faccio".

La notizia della malattia era emersa proprio nel corso dell'intervista rilasciata alla conduttrice in occasione di un'ospitata nel programma di Rai1. Marino Bartoletti. Una battaglia contro il tumore che Bartoletti aveva spiegato di aver affrontato esattamente con la stessa forza e la stessa dignità con cui aveva sempre occupato i momenti più importanti della sua carriera giornalistica e televisiva:

Io ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno. Puoi immaginare con che pudore io possa manifestare questo tipo di cose. È giusto che si sappia perché siamo tra personaggi pubblici. È una cosa che è scoppiata la scorsa estate, per fortuna è stata presa per tempo. Devo benedire quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno dei titoli professionali oltre a dei nomi e dei cognomi, mi hanno dato una grande mano.

In quell'occasione Serena Bortone non era riuscita a trattenere la commozione: "È bello che tu ce ne parli, Marino, è bello anche questo spirito di tenerezza. Mi sembri una persona incapace di provare rabbia".