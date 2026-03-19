Maria Laura Iovino derubata dal fidanzato: “Ha preso borse di lusso da 10mila euro e le ha rivendute”

Maria Laura Iovino, influencer e nail artist napoletana, è stata vittima di truffa: il fidanzato le ha rubato diverse borse di lusso, dal valore di circa 20mila euro ciascuna, per poi rivenderle e svenderle a sua insaputa.

Maria Laura Iovino vittima di truffa. L'influencer e nail artist, seguita sui social da oltre 100mila followers, ha raccontato di essere stata derubata dal fidanzato per oltre 10mila euro. "Ho scoperto che la persona che mi amava mi ha causato questo grande dolore", ha raccontato.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda il 19 marzo, l'influencer napoletana ha raccontato la disavventura che le è capitata qualche settimana fa. Il fidanzato l'ha derubata di alcune borse di lusso, dal valore di 10mila euro ciascuna, per poi rivenderle a sua insaputa. Inizialmente Iovino non voleva credere che fosse stato proprio lui, nonostante gli amici e le persone vicine non avessero dubbi: "Mi dicevano che non poteva essere lui perché in questi due mesi e mezzo mi ha amato troppo".

Dopo l'incredulità iniziale, Maria Laura Iovino ha iniziato a mettere insieme i pezzi e si è resa conto di essere stata tradita: "Ritrovo le mie borse mancanti in vendita su un sito vintage. Allora glielo dico, chiamo i carabinieri che mi dicono di andare nel negozio e capire chi le aveva vendute. Mentre ero in taxi, lui crolla e confessa tutto a mia madre". La scoperta poco prima di partire per Madrid quando, cercando una borsa da portare in viaggio, si accorge che mancava.

A complicare la vicenda, oltre al danno di tipo emotivo, anche quello economico: "Ha svenduto le borse da 10mila euro a 1800 euro, mi ha fatto molto male". Iovino non si aspettava un tradimento del genere da parte della persona che amava, la quale si è giustificata dicendo di essere in difficoltà da un punto di vista economico: "A quanto pare lo ha fatto per pagarsi la vacanza insieme".