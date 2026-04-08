Eva Henger denuncia la truffa: “Un uomo convinto di essere il mio fidanzato mi versava soldi ogni giorno”

Un incubo fatto di profili fake, identità rubate e migliaia di euro versati nel vuoto. Eva Henger, ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona di mercoledì 8 aprile, ha raccontato la vicenda di cui è stata protagonista suo malgrado: un uomo è rimasto vittima di una truffa sentimentale, convinto per mesi di avere una relazione con l'attrice.

Il contatto sul profilo vero: "Perché mi hai bloccato?". La vicenda è emersa quando la vittima, stanca di essere ignorata, ha deciso di scrivere al vero profilo Instagram di Eva Henger. "Mi ha scritto sul mio profilo ufficiale dicendomi che lo avevo bloccato sull'altro profilo, quello privato, che io però non ho", ha spiegato l'attrice in studio. L'uomo sosteneva di aver parlato con lei per mesi anche su Telegram, piattaforma sulla quale lei non è nemmeno iscritta. Inizialmente confusa, Henger ha cercato di capire chi fosse il suo interlocutore: "Mi ha scritto parlandomi di tutto quello che c'era stato tra di noi. Quando gli ho chiesto chi fosse, mi ha raccontato la nostra presunta storia: mi ha detto che ci eravamo fidanzati e poi lasciati perché io non potevo mai incontrarlo di persona".

La prova dei soldi: "Mi mandava denaro ogni giorno". Il dettaglio più inquietante riguarda l'aspetto economico. La "finta Eva" era riuscita a manipolare l'uomo al punto da farsi versare somme di denaro con regolarità quotidiana: "Mi ha detto che mi aveva dato dei soldi. Io ho denunciato tutto, ma lui mi ha fatto vedere le prove: ogni giorno donava dei soldi a questa persona che si spacciava per me, convinto che fossi io a chiederglieli". Infine, la sfortunata protagonista della vicenda ha colto l'occasione per mettere in guardia il pubblico dai pericoli della rete e dal fenomeno dei fake, sottolineando come queste truffe facciano leva sulla fragilità emotiva delle persone: "Lui era convintissimo, mi mostrava i messaggi della finta me che chiedeva denaro ogni giorno". Un caso che ora è finito nelle mani delle autorità competenti dopo la denuncia sporta dall'attrice per tutelare la propria immagine e la vittima del raggiro.