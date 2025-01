video suggerito

Maria Latella sul passato di Chiara Ferragni: “Era una mia collaboratrice al magazine A, la sottovalutai” Maria Latella ha svelato un dettaglio inedito sul passato di Chiara Ferragni. Tempo fa, l’imprenditrice digitale lavorava come sua collaboratrice ad A, un settimanale femminile di cui Latella era direttrice: “Non avevo capito niente, la sottovalutai”. Un anno fa, la giornalista diceva: “Possiamo vivere benissimo senza sapere se Ferragni va in montagna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Latella è una giornalista e conduttrice televisiva, conosciuta anche per il suo talk televisivo A cena con Maria Latella, in onda prima su Sky e ora su Rai 3. Nella sua carriera pluriennale ha avuto a che fare con personalità di spicco, da politici, ad attori a conduttori internazionali del calibro di Oprah Winfrey, sapendone sempre riconoscere il valore. In un'occasione, però, non è subito riuscita a valutare il potenziale di chi aveva davanti. A raccontarlo è stata lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha parlato di Chiara Ferragni, che anni fa lavorava come sua collaboratrice ad A. Si tratta di un settimanale femminile, che una volta si chiamava Anna. Al tempo, Maria Latella ne era la direttrice e Ferragni era una giovane stagista.

Le parole di Maria Latella su Chiara Ferragni

Nel corso dell'intervista, la giornalista ha raccontato che, ai tempi in cui dirigeva il magazine femminile A, Chiara Ferragni lavorava per lei: "È stata una mia collaboratrice ad A. Le dicevo: ‘Stai dando gli esami alla Bocconi? Mi raccomando'. Non avevo capito niente, la sottovalutai", le sue parole. Un errore di valutazione quello fatto nei confronti di un'allora giovane Ferragni, che in quell'occasione fece l'errore di sottovalutare. Sul futuro dell'imprenditrice digitale, Latella è ottimista: "Si riprenderà se adesso farà qualcosa di diverso. Tutti hanno una seconda chance", ha detto, in relazione al periodo difficile dell'ultimo anno, visto il caso del Pandoro Gate.

Un anno fa diceva: "Possiamo vivere benissimo senza sapere se Ferragni va in montagna"

Non è la prima volta che Maria Latella parla di Chiara Ferragni. Un anno fa, ad esempio, fece un commento su di lei in relazione al caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, che scelse di togliersi la vita dopo le polemiche relative a una recensione falsa che aveva lasciato al suo stesso ristorante. "Potevamo, possiamo, vivere benissimo senza sapere se Chiara Ferragni va in montagna. A maggior ragione, e su un piano molto meno innocuo, potevamo vivere bene senza sapere se la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano avesse pubblicato o no una recensione falsa", scrisse al riguardo Latella in un post pubblicato su Facebook.