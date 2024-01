Marco Mazzoli contro Valerio il Cialtrone, ex dello Zoo di 105: “Zero rispetto, ha fatto solo danni” Scontro social tra Marco Mazzoli e Valerio Il Cialtrone conosciuto anche come Mauro Mauro, ormai ex dello Zoo di 105. “Mi citano in diretta, continuano a dire che non facevo un ca**o” ha dichiarato quest’ultimo, e lo speaker ha replicato a tono: “Hai fatto solo danni, non sei un professionista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Valerio Airò il Cialtrone conosciuto anche come Mauro Mauro non fa più parte dello Zoo di 105 da diversi mesi ma nelle ultime ore hanno discusso a suon di video pubblicati su Instagram. Sono stati gli speaker a citare l'ex collaboratore in diretta e quest'ultimo ha deciso di replicare sui social: "Sono qui per rettificare perché continuano a dire che non facevo un ca**o". Marco Mazzoli, a sua volta, è intervenuto: "Hai fatto solo danni, non sei un professionista".

Le accuse di Valerio Airò il Cialtrone

"Sono stato citato dallo Zoo, trasmissione che non faccio più. Sono qui per rettificare perché continuano a dire che non facevo un ca**o". Così comincia il lungo messaggio video di Valerio Airò il Cialtrone riguardo il suo ex lavoro per Radio 105 con Marco Mazzoli. "Da contratto dovevo fare la trasmissione un'oretta per aiutare nelle scenette. Il fatto che io arrivassi alle 11, voleva dire regalare loro ore non previste. Ho fatto anche troppo per quanto mi riguarda" ha continuato prima di provocare Mazzoli accusandolo di "essere abituato agli yes man", ovvero persone che fanno ciò che lui chiede. "Se poi Mazzoli è abituato ad avere gli Yes Man che creano questo gruppo cameratesco e dicono sì ad ogni ordine del re bambino, ca**i suoi. Non funziona così". Ha poi concluso:

Ognuno poi accetta le conseguenze dei suoi comportamenti così come ho accettato il fatto di non far parte più dello Zoo, accettate che vi arrivino dei commenti da chi vi dà del para*ulo, di gente che vi dice che siete dei monotoni, di gente che vi dice che parlate solo di macchine, fi*a, dei ‘favolosi anni '80'. Sono le vostre conseguenze, al massimo non rinnovate il contratto nemmeno a questi spettatori.

La replica di Marco Mazzoli

Marco Mazzoli ha deciso di rispondere a sua volta con un video condiviso su Instagram. "Mi dispiace per questa situazione ma devo rispondere. Ha sentito cosa è stato detto in onda, abbiamo detto perché non fa più parte dello Zoo e lui ha risposto a tono giustificandosi con atteggiamenti ingiustificabili" ha iniziato. Poi ha continuato: "Intanto, tu non ci hai regalato niente semmai è il contrario, ti abbiamo accolto a braccia aperte nel programma più ascoltato d'Italia. Sarai anche un bravo comico, ma ti abbiamo dato un palcoscenico grande per farti conoscere. Te la sei giocata molto male". Lo speaker ha risposto sostenendo di aver sempre rispettato tutti i suoi colleghi, ma "Tu hai sempre avuto un atteggiamento astioso, non hai mai voluto rispettare le regole". Ha accusato l'ex dello Zoo di non essere un professionista:

Io ho 52 anni, sono davanti al pc a montare la roba per domani, fa parte del lavoro. Non è che tu arrivi quando vuoi, non funziona così. Si tratta di essere professionista. Per far parte di questo programma, bisogna diventare dei professionisti. Caro Valerio, una cosa che ci ha dato fastidio era il tuo modo di fare poco rispettoso nei confronti della squadra e le tue uscite.

Ha citato poi un episodio verificatosi durante un evento di beneficenza a Reggio Emilia: "A Reggio Emilia, all'evento di beneficenza, hai fatto il tuo monologo e hai chiuso tirando una bestemmia al microfono. Questo è stato uno dei danni che hai fatto. Non ci siamo inca**ati per il fatto della Meloni, quella era la ciliegina sulla torta. Siamo scatenati da sempre, ma ci sono cose che non puoi fare, punto". Poi ha concluso, sostenendo he la generazione di oggi non abbia nulla da raccontare:

Ci sono regole ferree che devi rispettare se vuoi essere in una radio nazionale. La tua generazione ha poco da raccontare, gli ultimi 10 anni non sono proprio belli da raccontare. Ti auguro ogni bene, mi auguro che tu diventa il più grande comico e che non abbia più bisogno di me.