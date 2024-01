Stop allo Zoo di 105 dopo le vacanze di Natale, Marco Mazzoli: “Molti saranno delusi” Il fondatore della storica trasmissione pubblica un messaggio criptico sui social annunciando che il programma non verrà trasmesso l’8 gennaio, ma senza chiarire il perché: “Siamo delusi anche noi, ma è per una giusta causa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Un ritorno dalle vacanze natalizie amaro per gli ascoltatori dello Zoo di 105. Il programma radiofonico storico, condotto da Marco Mazzoli e la banda che ha costruito negli anni, non è andato in onda nella regolare collocazione del primo pomeriggio dell'8 gennaio. A darne notizia, anticipando agli ascoltatori la brutta sorpresa che avrebbero ritrovato a quell'ora, ovvero Compilation Radio 105, una raccolta speciale dei migliori momenti del programma, è stato proprio Mazzoli, pubblicando una storia sui social dai toni amari, ma anche misteriosi.

Il messaggio di Marco Mazzoli

Il messaggio criptico di Mazzoli dice tutto e non dice niente: "Oggi alle 14 molti di voi rimarranno delusi (lo siamo anche noi). Lo Zoo di 105 è formato da una squadra molto unita e anche se spesso litighiamo tra di noi, resta un legame indissolubile. Siamo veramente una famiglia, mi dispiace che ci rimetterete anche voi, ma è per una buona causa". Quindi aggiunge un hashtag significativo, che pare più che altro una chiamata alle armi: "Lo zoo non morirà mai".

I motivi dello stop allo Zoo di 105

Nessun chiarimento specifico su questa scelta di palinsesto, visibile anche sul sito ufficiale della radio, né una specifica aggiuntiva da parte di Mazzoli sul motivo del suo risentimento, visto che di recente non ci sono stati segnali che lasciassero immaginare qualche cambiamento rispetto al programma storico che va in onda dalle 14 alle 16. Non si esclude che i problemi relativi allo Zoo di 105, come si potrebbe interpretare dalle parole laconiche di Mazzoli, faccia riferimento a qualche disguido interno tra i protagonisti del programma, oppure che si tratti di una trovata per aumentare l'hype sul ritorno in diretta della trasmissione.

La storia dello Zoo di 105

Lo Zoo di 105 va ormai in onda da 25 anni. Il programma ha iniziato le sue trasmissioni nel lontano 1999 conservando sempre la conduzione di Mazzoli, ma subendo variazioni e cambi d'orario, nonché di formazione. Col tempo è diventato un vero programma cult, seguito da un pubblico di affiliati e seguaci che è diventato una vera e propria comunità.