Marco Baldini: "Con Fiorello guadagnavo un milione all'anno, ora ho 29 euro sul conto. Reunion? Impossibile" La storica spalla di Rosario Fiorello si racconta in una lunga intervista: "Arrivavo a quasi un milione di euro all'anno, stavo sugli 800mila. Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino". Ma il rapporto con il mattatore è deteriorato: "È impossibile la reunion, ho sbagliato io".

Al culmine della sua carriera, Marco Baldini guadagnava quasi un milione di euro all'anno. Adesso, sul suo conto corrente ci sono soltanto 29 euro. Al Corriere della Sera, la storica spalla di Fiorello ha rivelato gli errori della sua vita, a partire dalla questione del gioco d'azzardo rivelatasi solo una copertura per coprire guai ancora più grandi con la malavita. Il suo rapporto con Fiorello è ormai deteriorato: "La reunion è impossibile perché ho fatto errori imperdonabili".

Le parole di Marco Baldini

Marco Baldini sta attraversando un periodo difficile e i guadagni del passato sono ormai lontani: "Arrivavo a quasi un milione di euro all’anno, stavo sugli 800mila. Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino. […] Sul conto, oggi, ho 29 euro". Baldini ha scritto un libro diventato un caso e un film con Elio Germano (Il mattino ha l'oro in bocca), quel libro si chiamava "Il giocatore (ogni scommessa è debito", ma rivela che il gioco d'azzardo è stata una copertura per coprire guai ben più grandi.

Con il passato che ho avuto e con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due, ma venti volte a darmi una mano. E alla fine dicono di no. […] Se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l’errore è stato mio che per pararmi da un guaio peggiore — e qui non posso andare molto oltre — con il mio avvocato ci inventammo la storia del gioco d’azzardo compulsivo, che era l’unica scappatoia.

"Una reunion con Fiorello è impossibile, ho sbagliato troppo"

Il rapporto con Fiorello non è recuperabile: "Impossibile. E ho sbagliato io. C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo, poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta". Tra Marco Baldini e Fiorello c'è stato un rapporto professionale longevo. La coppia era affiatata al punto che uscì un libro: Uno famoso, l'altro no. Il rapporto è saltato definitivamente quando sono uscite le intercettazioni di Baldini:

Nel periodo in cui ero fuori di testa stavo parlando a un tizio che mi chiedeva dei soldi, eravamo intercettati e offesi Fiore, ma avrei potuto offendere mio padre, mia madre, mia sorella… avrei potuto offendere chiunque, perché ero fuori controllo. Feci un errore grosso, usai parole cattive (tra le altre cose disse che non lo pagava abbastanza e che "quelli intorno a lui hanno preso le briciole", ndr), e a quel punto una persona fa giustamente fatica a fidarsi di chi parla di te in un certo modo.

Marco Baldini adesso è concentrato sul suo futuro. "Sbarco il lunario", confessa. "Una volta alla settimana sono a Lazio Tv, con Morena Rosini, la cantante dei Milk and Coffee, che se dici ex cantante dei Milk and Coffee si incazza: conduciamo Vizi capitale, un salottino che ospita varia umanità. E poi lavoro a Radio Roma Sound dove mi diverto a fare le mia solite minchiate. Con queste piccole cose tiro su uno stipendiuccio che mi dà modo di poter vivere con la mia famiglia".