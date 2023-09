Marcell Jacobs e Nicole Daza, critiche feroci per l’anniversario di nozze celebrato: “Torna ai tuoi livelli” Il campione criticato per il party sfarzoso che celebra anniversario di nozze e compleanno della moglie: “Peccato perdere così un grande campione”.

Marcell Jacobs e Nicole Daza festeggiano due eventi: il primo anniversario di nozze e il trentesimo compleanno di Nicole. Una festa che, come hanno mostrato le immagini pubblicate dalla coppia su Instagram, è stata tutta a tema ‘rosa' richiamando il successo internazionale della stagione, il film di Barbie. Lei, bellissima, in abito rosa, lui con papillon in abbinamento. Il campione olimpionico e sua moglie hanno dato lezione di stile in una location che ha richiamato proprio Barbie Land, con tanto di piscina.

Le parole di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs ha commentato così la doppia occasione di festeggiamento, con un messaggio tutto dedicato a Nicole Daza: "Il nostro amore è speciale perché non cerca la perfezione. È più forte di ogni sfida, più solido di ogni avversità. Sono sicuro che avremo ancora tanti momenti da festeggiare, ancora più belli di quelli che stiamo vivendo. Buon anniversario e buon compleanno, amore mio".

Le critiche alla condotta dello sportivo

Come spesso accade, piovono le critiche nei confronti dello sportivo che in questo momento si trova nell'occhio del ciclone soprattutto per le stagioni complicate alle spalle e per il momento non propriamente idilliaco. Una delle ultime notizie che lo riguardano, per esempio, è quella relativa alla fine del rapporto con lo storico allenatore Camossi. Sulle critiche, ecco cosa scrive uno dei suoi fan proprio in commento al post con le immagini delle celebrazioni per il compleanno di sua moglie e per l'anniversario di nozze: "Meravigliosi per carità… ma a me piacevano molto di più le tue doti sportive … peccato perdere un così grande campione…a volte non si sa gestire bene la fama, il successo ed i soldi…peccato". "Che trash!", aggiunge un altro. Ma c'è anche chi cerca di sostenere il campione: "Marcel, noi facciamo tutti il tifo per te, devi tornare ai tuoi livelli".