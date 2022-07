Mandy Moore rivela di avere una malattia rara del sangue: “Potrei soffrire molto durante il parto” Mandy Moore ha raccontato di avere una malattia autoimmune del sangue, il cui trattamento durante il parto è piuttosto difficile e delicato.

A cura di Ilaria Costabile

Mandy Moore, la star di This is Us, ha raccontato in una recente intervista di essere pronta ad affrontare il suo secondo parto pur sapendo che sarà molto difficile e che non potrà usufruire dell'epidurale, a causa di una malattia autoimmune del sangue. L'attrice sta per diventare mamma per la seconda volta, dopo la nascita del suo primo figlio, Gus, dal marito Taylor Goldsmith.

La rivelazione di Mandy Moore

La star ha raccontato in una lunga intervista come si sta preparando all'arrivo del suo secondogenito, rivelando che a causa di una malattia al momento del parto non potrà ricevere un'anestesia che le consentirà di affrontare il momento con meno sofferenza. Si tratta della porpora trombocitopenica immunitaria che interessa il sangue, come spiega proprio la Moore: "Le mie piastrine sono troppo basse per un'epidurale. Il primo parto è stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta. Posso scalare di nuovo quella montagna." L'attrice ha poi proseguito dicendo: "Vorrei che i farmaci fossero un'opzione – solo l'idea di essere in sala operatoria è così bella. Ma andremo avanti come abbiamo fatto l'ultima volta".

Il desiderio di avere un altro figlio

Mandy Moore ha rivelato che nonostante questa patologia la gestazione prosegue senza problemi: "Sto bene. Devo solo continuare a controllare i miei livelli di piastrine nel sangue durante la gravidanza. Sono bassi, ma sono sempre stati bassi. Ma sto bene. Va tutto bene". L'idea di avere un parto che potrebbe essere più complicato del previsto non la spaventa, spinta dall'amore nei confronti del primo figlio e del bambino che porta in grembo prendendosi anche una pausa dal lavoro:

Ho stupidamente pensato ‘se l'ho fatto prima, posso farlo di nuovo'. Ma ogni gravidanza è diversa. Questa volta mi prendevo cura di un bambino. Andavo in giro sentendomi come un guscio assoluto di me stessa. L'ho fatto perché avevo paura di influenzare negativamente il mio bambino e la sua crescita.

Cos'è la ITP patologia di cui soffre Mandy Moore

La porpora trombocitopenica immunitaria è una malattia autoimmune che interessa il processo di coagulazione del sangue e che comporta un abbassamento significativo del livello di piastrine. Chi è affetto da questo tipo di patologia, ha un rischio più alto di emorragie e anche la formazioni di lividi o ematomi si verifica più facilmente. Il trattamento della malattia in gravidanza diventa ancor più delicato, ragion per cui si preferisce evitare strumenti o interventi che possano mettere in pericolo la madre e il bambino.