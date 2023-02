Mago Silvan commendatore della Repubblica: “La magia ha vinto, per me è una gioia immensa” Silvan, all’anagrafe Aldo Savoldello, ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica italiana.

A cura di Daniela Seclì

Il mago Silvan, all’anagrafe Aldo Savoldello ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella un’importante onorificenza, quella di Commendatore al merito della Repubblica italiana. È stato l’illusionista, che da decenni incanta grandi e piccini, a comunicare la bella notizia all’Ansa. Oggi ha 85 anni ed è entusiasta all’idea dell’onorificenza ottenuta: “È una gioia immensa e un grande onore”.

Silvan commendatore al merito della Repubblica, il commento dell’illusionista

Silvan, ai microfoni di Ansa, ha espresso la sua gioia per questo riconoscimento che lo rende profondamente orgoglioso: “Qualcosa di magicamente bello in mezzo a tante notizie tristi di questi tempi”. L’illusionista ha continuato, rimarcando come questa onorificenza abbia per lui un valore addirittura superiore a tutti i premi ricevuti nel corso della sua lunga e brillante carriera: "Sento un grande entusiasmo per questo riconoscimento. Ho vinto tanti premi prestigiosi, ho ottenuto grandi riconoscimenti internazionali, ma questa onorificenza ha un altro valore”.

Il sogno di Silvan

Silvan ha spiegato di avere fatto un sogno singolare: “Stanotte ho sognato Mattarella e Meloni che si congratulavano con me, potere della suggestione. La magia ha vinto”. È arrivato a 85 anni e ha intenzione di continuare ad affascinare con la sua magia ancora a lungo. Non ha alcuna fretta di andare in pensione: "Mio padre ci ha lasciati a 95 anni, ma quando girava per Venezia tutti si voltavano per guardarlo. Questione di genetica. Non smetterò mai". Silvan ha già ottenuto importanti premi. È stato Magician of the year, ha ottenuto il Merlin Award, inoltre, la Society of American Magician lo ha inserito nella sua Hall of Fame. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, è stato anche nominato Honorary life member of the Academy of Magical Arts.